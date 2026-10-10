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La resignación de Franco Colapinto tras su abandono en la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: qué dijo sobre un nuevo problema con su Alpine

El monoplaza del argentino se detuvo repentinamente durante el cuarto giro, y mientras la carrera estaba bajo Safety Car por el accidente de George Russell.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto no tuvo suerte con su Alpine y abandonó en la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 que terminó ganando Max Verstappen en el Circuito Callejero de Marina Bay.

En el cuarto giro, tercero con el Safety Car, el piloto argentino perdió potencia de forma sorprendente y quedó detenido en la curva 14. Durante la competición, un total de 9 monoplazas dejaron la pista antes de tiempo.

Según se supo, el coche de Colapinto dejó de transmitir datos al equipo por lo que los ingenieros deberán recuperar la información para establecer con precisión qué originó la falla. 

La espectacular cámara onboard, en tanto, muestra como el argentino "cabecea", algo que claramente se causó por la pérdida repentina de potencia en el motor. Todo indica que se trató de un problema eléctrico.

Lo que dijo Franco Colapinto en su abandono en la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

 "Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos", planteó Colapinto visiblemente molesto por la situación, pero concentrado en que le arreglen el coche para la qualy a partir de las 10 de Argentina.

Cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de straming de F1TV.com

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