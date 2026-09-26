Colapinto arruinó a Gasly en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: el impactante video

Franco Colapinto podría recibir una dura sanción tras su error en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el autódromo callejero de Bakú. La competición la ganó George Russell con Mercedes, quien sufrió sobre el final con el eterno Max Verstappen.

El piloto argentino intentó meterse por adentro tras la salida del Safety Car, pero no le quedó espacio, tocó a su compañero Pierre Gasly y éste golpeó a Lando Norris. Tanto el francés de Alpine como el piloto de McLaren abandonaron al instante.

%uD83D%uDEA8| ASÍ FUE EL TOQUE ENTRE LOS ALPINES TRAS LA RELARGADA



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Colapinto a pesar del golpazo, pudo seguir pero lo llamaron de boxes porque en la colisión terminó pinchando una goma, pero en medio de la revisión del monoplaza, se dieron cuenta de un problema en la suspensión delantera que no le permitiría seguir compitiendo.

El pedido de disculpas de Franco Colapinto a Pierre Gasly

Franco Colapinto reconoció que su acción "fue un error grande y grave", con consecuencias directas para Alpine y que ya le pidió disculpas a todo su equipo y en especial a su compañero Pierre Gasly, a quien lo arruinó.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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La sanción a Colapinto

Los comisarios de la FIA determinaron sancionar a Franco Colapinto con 10 segundos de penalización, que deberá cumplir en el GP de Malasia, tras el accidente provocado durante la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán. Demasiado leve, aunque habrá que ver si le quitan puntos de la Superlicencia.