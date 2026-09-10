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Franco Colapinto corre en el Gran Premio de España de la Fórmula 1: la agenda del fin de semana

El argentino se presentará en una nueva jornada del campeonato mundial de la categoría, que volverá a Madrid tras varias décadas.

Edelmiro Balmaceda
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Luego de su buena actuación en Monza, Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en el Gran Premio de España, correspondiente a la fecha 15 del campeonato mundial de Fórmula 1.

El evento, que comenzará mañana con las prácticas libres y no incluirá una carrera sprint, tendrá lugar en el nuevo circuito de Madrid, la capital de España, que, tras más de cuatro décadas, recibirá nuevamente al Gran Circo.

Después de que tanto el argentino como Pierre Gasly sumaran puntos en Italia, Alpine buscará mantenerse competitivo para intentar quedarse con el quinto puesto en el torneo de constructores.

Se viene el Gran Premio de España de la Fórmula 1: la agenda completa

viernes 11 de septiembre

  • práctica libre 1: 8:30
  • práctica libre 2: 12:00

sábado 12 de septiembre

  • práctica libre 3: 7:30
  • clasificación: 11:00

domingo 13 de septiembre

  • carrera: 10:00

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