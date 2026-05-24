Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto participa hoy domingo del Gran Premio de Canadá, la quinta cita de la temporada de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine, que viene de lograr su mejor actuación con el séptimo puesto en Miami, consiguió un noveno puesto en la Sprint Race en el autódromo Gilles Villeneuve y luego llegó décimo en la qualy para la carrera principal que largará a partir de las 17 horas de Argentina.

El que tuvo un sábado soñado fue George Russell a bordo de su Mercedes, que consiguió no solo ganar la Carrera Sprint, sino también se quedó con la pole position. Su compañero de equipo Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, largará en segunda posición.

Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri partirán desde la segunda fila e intentarán pelearle a dos pilotos que parecen tener los mejores coches.

A qué hora se corre el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con Franco Colapinto se correrá a las 17 hora de Argentina, a las 16. Conocé a qué hora se correr en tu país estés en la parte del mundo en la que estés.

Sunday = Race Day %uD83D%uDE0E



The @TAGHeuer World Start Times are in for the Canadian Grand Prix! %uD83C%uDF0E#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Le5TgHBLGV — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Cómo ver el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 EN VIVO país por país

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 es transmitido en vivo por Fox Sports, pero además vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming por las plataformas de streaming Disney+ y F1TV.

Cómo es el circuito Gilles Villeneuve de Canadá

El circuito Gilles Villeneuve de Fórmula 1, ubicado en la isla artificial Notre Dame en Montreal, con largas rectas largas combinadas con chicanas y curvas de alta velocidad que generan oportunidades constantes de sobrepaso.