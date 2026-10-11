IMPERDIBLE
Desastre en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Franco Colapinto abandonó
Se corre la carrera en Marina Bay, en un circuito en el que no pasa demasiado.
Franco Colapinto participa del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Max Verstappen en la pole position.
Seguí el minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
- 10.02: Parada múltiple en boxes.
- 9.59: Max Verstappen y Lando Norris a boxes.
- 9.57: Abandono de Franco Colapinto.
- 9.55: Pierre Gasly entra a boxes.
- 9.55: Colapinto está 13° y la pelea, pero no hay mucha expectactiva.
- 9.43: Antonelli ingresó a boxes y empieza la ventana de parar para los que largaron con gomas blandas (Vuelta 24).
- 9.40: Russell ya está 11° tras pasar a Ocon con una muy buena maniobra.
- 9.29: Hamilton estaba sufriendo con las gomas medias y fue el primero en entrar a boxes. (Vuelta 20)
- 9.28: Lindblad sigue perdiendo posiciones y fue superado por Hadjar, que ahora va detrás de Colapinto (Vuelta 16)
- 9.23: Se escapó Verstappen y sacó más de tres segundos de ventaja sobre Leclerc (Vuelta 13)
- 9.20: Colapinto superó a Lindblad, que sigue perdiendo posiciones, y recuperó el 14° puesto.
- 9.19: Se quedó Bortoleto, por un problema en la caja de cambio de su Audi. Abandono
- 9.12: Russell superó a Colapinto, que cayó al 15° puesto
- 9.10: Verstappen está volando en Marina Bay (Vuelta 5)
- 9.07: Colapinto informó por radio algunas dificultades con la batería (Vuelta 3)
- 9.06: No hubo cambios en la primera vuelta en los seis primeros (Vuelta 2)
- 9.04: Colapinto consumó una limpia largada y Verstappen mantuvo la cima (Vuelta 1)
- La carrera comienza a las 9
Cómo ver en vivo la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
La clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de straming de F1TV.com