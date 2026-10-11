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Desastre en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Franco Colapinto abandonó

Se corre la carrera en Marina Bay, en un circuito en el que no pasa demasiado.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto participa del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1Max Verstappen en la pole position.


Seguí el minuto a minuto del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

  • 10.02: Parada múltiple en boxes.
  • 9.59: Max Verstappen y Lando Norris a boxes.
  • 9.57: Abandono de Franco Colapinto.
  • 9.55: Pierre Gasly entra a boxes.
  • 9.55: Colapinto está 13° y la pelea, pero no hay mucha expectactiva.
  • 9.43: Antonelli ingresó a boxes y empieza la ventana de parar para los que largaron con gomas blandas (Vuelta 24).
  • 9.40: Russell ya está 11° tras pasar a Ocon con una muy buena maniobra.
  • 9.29: Hamilton estaba sufriendo con las gomas medias y fue el primero en entrar a boxes. (Vuelta 20)
  • 9.28:  Lindblad sigue perdiendo posiciones y fue superado por Hadjar, que ahora va detrás de Colapinto (Vuelta 16)
  • 9.23:  Se escapó Verstappen y sacó más de tres segundos de ventaja sobre Leclerc (Vuelta 13)
  • 9.20: Colapinto superó a Lindblad, que sigue perdiendo posiciones, y recuperó el 14° puesto.
  • 9.19:  Se quedó Bortoleto, por un problema en la caja de cambio de su Audi. Abandono
  • 9.12: Russell superó a Colapinto, que cayó al 15° puesto
  • 9.10: Verstappen está volando en Marina Bay (Vuelta 5)
  • 9.07: Colapinto informó por radio algunas dificultades con la batería (Vuelta 3)
  • 9.06: No hubo cambios en la primera vuelta en los seis primeros (Vuelta 2)
  • 9.04: Colapinto consumó una limpia largada y Verstappen mantuvo la cima (Vuelta 1)
  • La carrera comienza a las 9

Cómo ver en vivo la carrera principal del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 será televisado por Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por la plataforma de straming de F1TV.com

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