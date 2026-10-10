Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Franco Colapinto saldrá 15°
El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 en el Circuito Callejero de Marina Bay 2 y acabó 16°, aunque iniciará 15° por la penalización a Russell. Verstappen, que había ganado la Sprint Race, iniciará delante de todos.
La Fórmula 1 siguió con su actividad hoy sábado con la clasificación, tras lo sucedido en la accidentada Sprint Race del Gran Premio de Singapur. Franco Colapinto fue eliminado en la Q2 y largará en el puesto 16°, lamentablemente porque nunca encontró el punto justo del Alpine.
Max Verstappen quedó con la pole position a bordo de su Red Bull, en uno de los sábados más perfectos de los últimos tiempos. En segundo y tercer lugar estuvieron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que el líder del Campeonato de Pilotos Kimi Antonelli iniciará desde el cuarto lugar de la grilla.
El minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
- 11.35 Verstappen se quedó con la pole position
- 11.21 Verstappen 1:31.373 y por ahora es primero
- 11.18 Comenzó la Q3
- 11.12 Eliminados en la Q2: Hulkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Colapinto, Bortoleto
- 11.11 Colapinto 1:33.787
- 11.09 Verstappen 1:31.159
- 11.06 Leclerc 1:32.182
- 11.01 Franco Colapinto marca una vuelta de 1:33.866 que lo deja 12°
- 11.00 Hamilton 1:31.766
- 10.59 Antonelli marcó 1:32.165
- 10.56 Comenzó la Q2
- 10.51 Eliminados en la Q1: Alonso, Albon, Stroll, Bottas, Pérez y Hadjar
- 10.49 Colapinto hace 1:33.261 (Noveno lugar)
- 10.46 Abandono definitivo de Hadjar
- 10.44 Lewis Hamilton es primero 1:32.680
- 10.39 Franco Colapinto cierra su primer intento con 1:33.782 que lo deja en la 5ª colocación
- 10.38 Lando Norris se mete primero 1:33:047
- 10.37 Max Verstappen marca 1:33.247
- 10.36 Pierre Gasly registró de 1:36.017, que lo deja 12°.
- 10.36 Isack Hadjar se pasó de largo y se le apagó el motor
- 10.35: Lewis Hamilton marca el mejor tiempo
- 10.34 Lance Stroll casi le pega al muro
- 10.33 Se la pegó Esteban Ocon
- 10.30 horas Inicio de la Qualy
Los mejores videos y las fotos más destacadas de la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Cómo es del Circuito Callejero de Marina Bay del GP de Singapur de Fórmula 1
El circuito de Marina Bay se inauguró en 2008. Se trata de una pista urbana con el famoso horizonte de la ciudad como espectacular telón de fondo. El diseño inicial de Herman Tilke, fue perfeccionado por KBR Inc., y el evento se consolidó rápidamente como uno de los más destacados.
Su superficie es irregular, junto con la humedad, obliga a los pilotos a pensar mucho.
Incluso después de la modificación del trazado en 2023, que redujo el número de curvas de 23 a 19, siguen trabajando mucho el volante en las vueltas de alta velocidad. El estrés físico les provoca una pérdida de hasta 3 kg de peso corporal durante la carrera.
- Longitud del circuito: 4,927 km.
- Primer Gran Premio: 2008
- Número de vueltas: 62
- Distancia de carrera: 305,337 km.
- Récord de vuelta: Lewis Hamilton (2025) 1:33.808