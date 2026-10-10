Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Franco Colapinto saldrá 15°

La Fórmula 1 siguió con su actividad hoy sábado con la clasificación, tras lo sucedido en la accidentada Sprint Race del Gran Premio de Singapur. Franco Colapinto fue eliminado en la Q2 y largará en el puesto 16°, lamentablemente porque nunca encontró el punto justo del Alpine.

Max Verstappen quedó con la pole position a bordo de su Red Bull, en uno de los sábados más perfectos de los últimos tiempos. En segundo y tercer lugar estuvieron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que el líder del Campeonato de Pilotos Kimi Antonelli iniciará desde el cuarto lugar de la grilla.





El minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

11.35 Verstappen se quedó con la pole position

11.21 Verstappen 1:31.373 y por ahora es primero

11.18 Comenzó la Q3

11.12 Eliminados en la Q2: Hulkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Colapinto, Bortoleto

11.11 Colapinto 1:33.787

11.09 Verstappen 1:31.159

11.06 Leclerc 1:32.182

11.01 Franco Colapinto marca una vuelta de 1:33.866 que lo deja 12°

11.00 Hamilton 1:31.766

10.59 Antonelli marcó 1:32.165

10.56 Comenzó la Q2

10.51 Eliminados en la Q1: Alonso, Albon, Stroll, Bottas, Pérez y Hadjar

10.49 Colapinto hace 1:33.261 (Noveno lugar)

10.46 Abandono definitivo de Hadjar

10.44 Lewis Hamilton es primero 1:32.680

10.39 Franco Colapinto cierra su primer intento con 1:33.782 que lo deja en la 5ª colocación



cierra su primer intento con que lo deja en la 10.38 Lando Norris se mete primero 1:33:047

10.37 Max Verstappen marca 1:33.247

10.36 Pierre Gasly registró de 1:36.017, que lo deja 12°.

10.36 Isack Hadjar se pasó de largo y se le apagó el motor

10.35: Lewis Hamilton marca el mejor tiempo

10.34 Lance Stroll casi le pega al muro

10.33 Se la pegó Esteban Ocon

10.30 horas Inicio de la Qualy

Los mejores videos y las fotos más destacadas de la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1



That's Max's 50th career pole %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F #F1 #SingaporeGP https://t.co/BkO7g1aGVz October 10, 2026

IT'S MAX %uD83E%uDD29 VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE SINGAPORE GRAND PRIX!! #F1 #SingaporeGP https://t.co/3TL5LQ0QMh — Formula 1 (@F1) October 10, 2026



¡LA REACCIÓN EN EL BOX DE ALPINE ES LA DE TODOS! Colapinto venía cerrando su vuelta y mejorando los tiempos, pero sufrió un leve toque contra el muro y no pudo avanzar a Q3. %uD83D%uDCCC Largará en P15 %uD83D%uDCFA #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/MyhL5GI1zb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

¡BANCANDO A LEWIS! Kim Kardashian, pareja de Hamilton, dice presente en el box de Ferrari para alentar al piloto británico en Singapur. %uD83D%uDCFA #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BPHvbhu6lG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

¡FRANCO SE METIÓ EN Q2! Colapinto marcó un tiempo de 1:33.261 y avanzó a la próxima tanda de clasificación luego de quedar en el 9° lugar. %uD83D%uDCFA #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KUDDcLbHlv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

%u274C ELIMINATED IN Q1 %u274C 17: Alonso 18: Albon %uD83D%uDCF8 19: Stroll 20: Perez 21: Bottas 22: Hadjar #F1 #SingaporeGP https://t.co/sEqYZyrXTn — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

¡BUENA VUELTA DE FRANCO EN Q1! Colapinto marcó un tiempazo de 1:33.782 en la primera tanda clasificatoria en Singapur. %uD83D%uDCFA #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F32lkZPV6P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Sprint qualifying %uD83E%uDD47 Sprint %uD83E%uDD47 Qualifying %u2753 Can anyone stop Max taking pole under the lights? We'll soon find out! #F1 #SingaporeGP https://t.co/XmtSLcq9wN — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

An iconic shot of Singapore %u2728%uD83D%uDC64%u2728 All eyes are on the track as we near qualifying %uD83D%uDE4C #F1 #SingaporeGP https://t.co/5QnINWJnaK — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Cómo es del Circuito Callejero de Marina Bay del GP de Singapur de Fórmula 1

El circuito de Marina Bay se inauguró en 2008. Se trata de una pista urbana con el famoso horizonte de la ciudad como espectacular telón de fondo. El diseño inicial de Herman Tilke, fue perfeccionado por KBR Inc., y el evento se consolidó rápidamente como uno de los más destacados.

Su superficie es irregular, junto con la humedad, obliga a los pilotos a pensar mucho.

Incluso después de la modificación del trazado en 2023, que redujo el número de curvas de 23 a 19, siguen trabajando mucho el volante en las vueltas de alta velocidad. El estrés físico les provoca una pérdida de hasta 3 kg de peso corporal durante la carrera.