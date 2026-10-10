Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 HOY EN VIVO: seguí el minuto a minuto

Hoy sábado se corre la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que tendrá la participación de Franco Colapinto a bordo de su Alpine. El piloto argentino largará en el puesto 11, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly lo hará de la posición 10.

Con respecto a los que largan adelante desde las 6 horas de Argentina en el Circuito Callejero de Marina Bay, la pole position fue para Max Verstappen, quien voló con su Red Bull, segundo en la grilla George Russell con Mercedes, Charles Leclerc tercero con Ferrari, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris cuarto y quinto, Lewis Hamilton sexto, el puntero Kimi Antonelli séptimo, Liam Lawson con Racing Bulls octavo, Isack Hadjar noveno y Gasly.

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A qué hora se corre la Sprint Race del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Argentina: 06.00

Brasil: 06.00

Uruguay: 06.00

Chile: 06.00

Paraguay: 06.00

Bolivia: 05.00

Venezuela: 05.00

Estados Unidos (Este - EST): 05.00

Perú: 05.00

Ecuador: 05.00

Colombia: 05.00

Estados Unidos (Central - CST): 04.00

México: 04.00

Estados Unidos (Montaña - MST): 03.00

Estados Unidos (Pacífico - PST): 02.00

Lock in for #F1Sprint wherever you are %uD83C%uDF0E Check the @TAGHeuer times ahead of our short-format race in Singapore %u23F0 #F1 #SingaporeGP https://t.co/9DXtaPzNaF October 9, 2026

Cómo le fue a Franco Colapinto en la Sprint Shootout del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto padeció la práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, ya que acabó en el puesto 19° con una diferencia de 2,7 segundos del más rápido George Russell.

Franco Colapinto comenzó flojo con la práctica libre, pero mostró sus cualidades en la Q2.

Sin embargo después se vino la Qualy para la Sprint Race y sufrió hasta al final, ya que logró pasar a la Q2 con lo justo, ya que Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto lo superaron en el último suspiro y lo dejaron 16°.

Franco Colapinto evitó ir a boxes en la Q2 y tuvo un resultado mejor de lo esperado.

En la SQ2, Colapinto dio dos vueltas sin ingresar a boxes, siendo la primera mala y la segunda le alcanzó para el noveno mejor tiempo, pero no se pudo mantener porque Gasly aprovechó la succión y lo pasó al igual que Russell.

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La qualy del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 iniciará a las 10 horas de Argentina.

Cómo ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 EN VIVO

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