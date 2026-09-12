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Franco Colapinto EN VIVO en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de España de Fórmula 1: seguí el minuto a minuto

El piloto argentino buscará mejorar lo hecho el viernes a bordo de su Alpine en el circuito de Madring. Su compañero Pierre Gasly tampoco encontró soluciones en su monoplaza, mientras que arriba nada cambió con un Kimi Antonelli que arrasa.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto está corriendo la Práctica Libre 3 y la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1. A partir de las 7.30 tendrá la última sesión de entrenamiento del sábado y desde las 11, comenzará con la qualy Toda la actividad se podrá ver en vivo tanto por Fox Sports como por Disney + Premium.

El piloto argentino no le encontró la vuelta a su Alpine y terminó en el puesto 13° y 15° los primeros dos ensayos, por lo que habrá que ver cómo funciona el monoplaza en la qualy.

Fue una jornada complicada la de ayer para la escudería francesa, ya que  Pierre Gasly acabó en los puestos 14.º y 11°.  


El minuto a minuto de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de España de Fórmula 1

  • Nadie salió a probar el monoplaza 7.35
  • Se abrió la Práctica Libre 7.30

Los fotos y videos de la Práctica Libre 3 en el Gran Premio de España de Fórmula 1



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