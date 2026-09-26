Franco Colapinto HOY EN VIVO en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: seguí el minuto a minuto

La Fórmula 1 está transitando la fecha 15 de la temporada con el Gran Premio de Azerbaiyán en el autódromo callejero de Baku. George Russell largará en la pole position, mientras que Franco Colapinto comenzará noveno a pesar de haber clasificado décimo, beneficiándose sanción de Carlos Sainz.

Sainz, piloto español de Williams que había tenido una gran qualy, fue castigado por no bajar la velocidad durante las banderas amarillas y eso lo relegó hasta el puesto 14°. Eso benefició directamente el oriundo de Pilar, quien había clasificado con lo justo a la Q°3 a pesar de no tener ayuda su equipo, a pesar que él había permitido de alguna manera que su compañero Pierre Gasly, que consiga una gran vuelta para alcanzar el séptimo mejor tiempo.

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Russell largará delante de todos, mientras que Charles Leclerc a bordo de su Ferrari, comenzará segundo. Luego salen Oscar Piastri 3°, Isack Hadjar 4°, Lando Norris 5°, Lewis Hamilton 6°, Pierre Gasly 7°, Max Verstappen 8°, Franco Colapinto 9° y Oliver Bearman, con Haas, 10°.

La grilla de partida del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, largará 16° debido a un choque que tuvo en la Q°1, que no le dio la chance de correr en la Q°2.

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 292 puntos

George Russell (Mercedes): 211

Lewis Hamilton (Ferrari): 191

Lando Norris (McLaren): 186

Charles Leclerc (Ferrari): 167

Max Verstappen (Red Bull): 145

Oscar Piastri (McLaren): 120

Isack Hadjar (Red Bull): 71

Liam Lawson (Racing Bulls): 59

Pierre Gasly (Alpine): 41

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 31

Franco Colapinto (Alpine): 27

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Nico Hulkenberg (Audi): 7

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Fernando Alonso (Aston Martin): 3

Esteban Ocon (Haas): 3

Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo' Pérez (Cadillac): 0

Así está el campeonato de Constructores de Fórmula 1

Mercedes: 503 unidades

Ferrari: 358

McLaren: 306

Red Bull: 230

Racing Bulls: 77

Alpine: 68

Haas: 21

Audi: 17

Williams: 11

Aston Martin: 3

Cadillac: 0

A qué hora se corre el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 país por país





El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se corre desde las 8 de la mañana de Argentina.

Argentina: 8 horas

Brasil : 8 horas

: 8 horas Uruguay : 8 horas

: 8 horas Paraguay : horas

: horas Chile : 7 horas

: 7 horas Bolivia : 7 horas

: 7 horas Venezuela : 7 horas

: 7 horas Perú : 6 horas

: 6 horas Ecuador : 6 horas

: 6 horas Colombia : 6 horas

: 6 horas México : 5 horas

: 5 horas España: 13 horas

Cómo ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán, en el autódromo de Baku, será televisado por Fox Sports y Disney + Premium, previa contratación del codificado. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo en las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y F1TV.