IMPERDIBLE
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en VIVO: seguí el minuto a minuto
Se trata de la carrera que fue reprogramada por la Guerra de Medio Oriente y cambió de país, pasando a Malasia.
Franco Colapinto está corriendo en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia. La carrera por el momento la está dominando Max Verstappen a bordo de su Red Bull.
El minuto a minuto del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1
- 6.57 Vuelta 44/55: Albon quedó fuera de carrera y provocó el Safety Car.
- 6.49 Vuelta 41/55: Colapinto es más rápido que Ocon en pista y el argentino va por el puesto 14 que tiene el francés de Haas. Alonso pasó a Lindbland y está en zona de puntos (10°).
- 6.43 Vuelta 37/55: Colapinto con vueltas en el 1:40, similar al tiempo que están girando los pilotos de punta en la carrera.
- 6.35 Vuelta 33/55: Colapinto entró a boxes y cayó al puesto 19.
- 6.24 Vuelta 27/55: Colapinto avanzó algunos lugares y marcha 15° con gomas medias
- 6.11 Vuelta 18/55: Un incidente entre Sainz y Botoleto es revisado por los comisarios.
- 6.02 Vuelta 14/55: Gran relanzamiento de Verstappen, que superó a Antonelli para ser el nuevo líder de la carrera.
- 5.53 Vuelta 10/55: Se despistó Bottas en la curva 13 y entró el Auto de Seguridad.
- 5.48 Vuelta 8/55: Arvid Lindblad, que largó junto a Colapinto, pero con gomas para lluvia, marcha en el 8° lugar.
- 5.43 Vuelta 4/55: Antonelli y Russell están al frente de la carrera
- 5.40 ¡Se largó el GP de Baréin!