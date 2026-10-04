Franco Colapinto en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en VIVO: seguí el minuto a minuto

¡¡AY, FERRARI!! Leclerc optó por salir con neumáticos blandos y pasó del 4° al 17° lugar, incluyendo este choque con Hulkenberg que lo obligó a pasar por boxes a cambiar la trompa... %uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F%uD83E%uDD2F %uD83D%uDCFA #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dEX6gXQr8R