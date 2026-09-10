Franco Colapinto explicó por qué se largó a llorar después del Gran Premio de Italia: "Me salió de adentro..."

El pasado domingo, Franco Colapinto tuvo una carrera con altibajos y terminó noveno en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, tras el evento, rompió en llanto mientras hablaba con la prensa.

Si bien alcanzó a dar declaraciones, el argentino se explayó al respecto en la previa del Gran Premio de España y reveló que sus lágrimas tuvieron que ver con el despiste que lo privó de competir por el podio.

"Como equipo, no tenemos tantas oportunidades de estar peleando ahí adelante, y cuando te bajás del auto, te bajan un poco todas las emociones y toda la adrenalina. Me salió de adentro, yo soy muy así, no escondo nada y fue un momento muy difícil", explicó.

Luego de largar en la séptima posición, el pilarense ganó cuatro puestos en la largada. Sin embargo, más tarde cayó al decimosexto puesto y tuvo que remar desde atrás.

En esa línea, el piloto de Alpine valoró el hecho de haber sumado puntos, pero no pudo ocultar la bronca por desperdiciar lo que calificó como una "oportunidad única".

"En toda la carrera estuve bastante angustiado porque sentí que era una oportunidad única. De todas las carreras que corrí, nunca estuve entre los tres primeros peleando. Haber cometido un error así, obviamente que lastima, más allá de haber quedado noveno y haber sumado puntos cerca de la posición que tendría que haber terminado igualmente", analizó.

Además, concluyó: "La sensación de estar peleando contra los autos con los que no peleás casi nunca y te sentís fuerte, como Red Bull, McLaren, Ferrari, y de golpe tirarlo a la basura tan rápido da pena y bronca. Ya va a haber más oportunidades".

¿Por qué lloró Franco en Monza?



Ha respondido en un evento de Alpine en el Club Financiero. pic.twitter.com/K6AvUpz0Rg — Jorge Peiró (@JPEIR0) September 9, 2026

Con ese episodio en el pasado, Colapinto tendrá revancha a partir de mañana en Madrid, donde intentará mantener el nivel para volver a sumar puntos en el campeonato mundial.