Franco Colapinto, feliz tras la clasificación en España: "Fue una de mis mejores qualys"

Franco Colapinto logró un destacado noveno puesto en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y no ocultó su felicidad por el rendimiento.

"Fue una de mis mejores qualys", aseguró el piloto argentino aseguró, quien además destacó que pudo extraer el máximo rendimiento de su Alpine.

El corredor oriundo de Azul valoró especialmente el resultado conseguido en el circuito de Madring, ya que consideró que el auto no tenía el ritmo suficiente para meterse entre los mejores.

"Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado. Mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos", expresó Colapinto después de la clasificación.

El piloto argentino fue todavía más contundente al analizar su actuación: "Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí".

Colapinto reconoció que no esperaba avanzar hasta la Q3 y remarcó las dificultades que tuvo Alpine durante el fin de semana. "No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar", explicó.

A pesar del gran resultado, el argentino también fue autocrítico y señaló que cometió algunos errores en la última parte de la clasificación. "En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola. Perdí una decimita ahí", relató.

Sin embargo, Colapinto hizo un balance más que positivo de su rendimiento y destacó la consistencia que mostró durante toda la clasificación. "Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run", concluyó.

Por último, el piloto comparó la preparación para esta fecha con la que había tenido en Monza y reveló que volvió a trabajar hasta muy tarde en la noche previa. "A veces da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes", cerró.