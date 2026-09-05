IMPERDIBLE
Alpine festeja: Pierre Gasly se quedó con la pole position del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y Colapinto será séptimo
Franco Colapinto terminó la Q3 en el octavo lugar, pero gracias a la sanción a Kimi Antonelli, largará séptimo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. Pierre Gasly se quedó con la pole pisition.
Franco Colapinto está participando de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Mendoza. El piloto argentino terminó 4° en la Q1 y 8° en la Q2 y 8° en la Q3, pero gracias a la sanción de 30 puestos a Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, largará en la séptima posición.
Cómo quedó la grilla del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
- Gasly
- Russell
- Piastri
- Leclerc
- Hamilton
- Verstappen
- Colapinto
- Norris
- Lindelad
- Bortoleto
El minuto a minuto del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 país por país
- 12.00 Pierre Gasly se quedó con la pole position
- 12.00 Franco Colapinto acabó octavo, pero largará séptimo
- 11.52 Russell domina los tiempos.
- 11.46 Comenzó la Q°3
- 11.42 Colapinto acabó 8° y pasó a la Q°3
- 11.34 Colapinto se pone 7° y Gasly 3°
- 11.28 Verstappen hace la primera referencia 1:22:573
- 11.20 Comienza la q2
- 11.18 Terminó la Q1 - Colapinto fue cuarto, Gasly fue primero
- 11.09 Colapinto marcó 1m22s662.
- 11.05 Verstappen 1m22s631, que desplaza por dos décimas a Hamilton.
- 11.00 arrancó la Qualy
- Todo listo para empezar a las 11 con la qualy