Alpine festeja: Pierre Gasly se quedó con la pole position del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y Colapinto será séptimo

Franco Colapinto está participando de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Mendoza. El piloto argentino terminó 4° en la Q1 y 8° en la Q2 y 8° en la Q3, pero gracias a la sanción de 30 puestos a Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, largará en la séptima posición.

Cómo quedó la grilla del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Gasly Russell Piastri Leclerc Hamilton Verstappen Colapinto Norris Lindelad Bortoleto

El minuto a minuto del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 país por país

12.00 Pierre Gasly se quedó con la pole position

12.00 Franco Colapinto acabó octavo, pero largará séptimo

11.52 Russell domina los tiempos.

11.46 Comenzó la Q°3

11.42 Colapinto acabó 8° y pasó a la Q°3

11.34 Colapinto se pone 7° y Gasly 3°

11.28 Verstappen hace la primera referencia 1:22:573

11.20 Comienza la q2

11.18 Terminó la Q1 - Colapinto fue cuarto, Gasly fue primero

11.09 Colapinto marcó 1m22s662.

11.05 Verstappen 1m22s631, que desplaza por dos décimas a Hamilton.

11.00 arrancó la Qualy

Todo listo para empezar a las 11 con la qualy

Los mejores videos y fotos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1



Extraordinary scenes at Monza as Pierre Gasly takes pole! %uD83E%uDD2F#F1 #ItalianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/0iFd76Kb8T — Formula 1 (@F1) September 5, 2026