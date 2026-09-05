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Alpine festeja: Pierre Gasly se quedó con la pole position del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y Colapinto será séptimo

Franco Colapinto terminó la Q3 en el octavo lugar, pero gracias a la sanción a Kimi Antonelli, largará séptimo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. Pierre Gasly se quedó con la pole pisition.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto está participando de la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Mendoza. El piloto argentino terminó 4° en la Q1 y 8° en la Q2 y 8° en la Q3, pero gracias a la sanción de 30 puestos a Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, largará en la séptima posición. 

Cómo quedó la grilla del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

  1. Gasly
  2. Russell
  3. Piastri
  4. Leclerc
  5. Hamilton
  6. Verstappen
  7. Colapinto
  8. Norris
  9. Lindelad
  10. Bortoleto

El minuto a minuto del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 país por país

  • 12.00 Pierre Gasly se quedó con la pole position
  • 12.00 Franco Colapinto acabó octavo, pero largará séptimo 
  • 11.52 Russell domina los tiempos.
  • 11.46 Comenzó la Q°3
  • 11.42 Colapinto acabó 8° y pasó a la Q°3
  • 11.34 Colapinto se pone 7° y  Gasly 3°
  • 11.28 Verstappen hace la primera referencia 1:22:573
  • 11.20 Comienza la q2
  • 11.18 Terminó la Q1 - Colapinto fue cuarto, Gasly fue primero
  • 11.09 Colapinto marcó 1m22s662.
  • 11.05  Verstappen 1m22s631, que desplaza por dos décimas a Hamilton.
  • 11.00 arrancó la Qualy
  • Todo listo para empezar a las 11 con la qualy

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