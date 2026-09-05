Franco Colapinto salió décimo en la Práctica Libre 3 del GP de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza con un resultado alentador. El piloto argentino finalizó en el décimo puesto en el circuito de Monza y quedó muy cerca de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en una sesión que volvió a mostrar el buen rendimiento de los Alpine.

La tanda tuvo a George Russell como el piloto más rápido. El británico marcó un tiempo de 1:22.219 con su Mercedes y llegará como uno de los principales candidatos a la clasificación, que se disputará desde las 11:00 de este sábado.

Detrás del piloto de Mercedes aparecieron Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes consiguieron ubicarse segundo y tercero, respectivamente. Kimi Antonelli, también con Mercedes, quedó cuarto.

La sesión tuvo además un momento particular entre Hamilton y Verstappen. Ambos se encontraron en la chicana durante los últimos minutos y estuvieron cerca de protagonizar un toque. El neerlandés llegó pasado de frenada, mientras que Hamilton tuvo que seguir de largo para evitar el contacto. "Él forzó eso", aseguró posteriormente el piloto de Red Bull.

¡COMO EN LAS VIEJAS ÉPOCAS! En el final de la FP3, Max Verstappen y Lewis Hamilton protagonizaron este toque en la primera curva... ¡y todos nos acordamos lo que pasó en Monza 2021!



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Otro de los nombres destacados fue Arvid Lindblad. El joven piloto de Racing Bulls consiguió mantenerse durante buena parte de la práctica entre los tiempos de punta y terminó en un sorprendente séptimo lugar.

Alpine, con motivos para ilusionarse

Más allá del décimo puesto de Colapinto, la noticia positiva para Alpine estuvo en el rendimiento general de sus dos autos. Las modificaciones introducidas por la escudería parecen haber funcionado y tanto el argentino como Gasly lograron meterse en una zona competitiva.

El desempeño en Monza representa una señal positiva para el equipo de cara a lo que viene. Ahora, el gran objetivo será trasladar ese ritmo a la clasificación del Gran Premio de Italia y conseguir que al menos uno de sus pilotos pueda avanzar hasta la Q3.

Para Colapinto, además, será una oportunidad para confirmar las buenas sensaciones de la última práctica y buscar una posición de largada que le permita afrontar el Gran Premio de Italia con mayores expectativas.

Los mejores videos de la Práctica Libre 3 del GP de Monza de Fórmula 1

¡CUIDADO CON ESA CURVA, FRANCO! En el arranque de la FP3, Colapinto siguió de largo y se fue de la pista en la primera chicana.



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¡ESTÁ VOLANDO! Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:23.766 y se puso ¡PRIMERO! en la FP3 en Monza.



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