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Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

El piloto argentino buscará alcanzar al menos la Q3 a bordo de su Alpine, con el fin de conseguir un lugar entre diez mejores. En la accidentada Práctica Libre 3 acabó 11°, a pesar de haber probado poco su monoplaza.

Juan Riera
Juan Riera
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Franco Colapinto participa hoy sábado de la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring de Madrid a partir de las 11. El piloto argentino viene de dos práctias libres flojitas el viernes a bordo de su Alpine, 13° y 15° los primeras dos Prácticas Libres, mientras que en el accidentado ensayo de esta jornada acabó 11, mientras que su compañero de Alpine Pierre Gasly fue 16 y la prueba estuvo dominada, como no podía ser de otra manera, por el líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli.

Habrá que sucede con la accidentada Ferrari de Lewis Hamilton y el monoplaza de Oliver Bearman, que destrozó su Haas y apenas restan dos horas para el inicio de la Qualy.

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 se correrá a partir de las 11 de Argentina. Revisá a qué hora corre, según la ciudad o el país donde vivas.

Cómo ver en vivo el Gran Premio de España de Fórmula 1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 será televisado en vivo por Fox Sports. Además, va a ser televisado en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium, previa contratación del canal codificado.

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