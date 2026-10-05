A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: todos los horarios y dónde ver la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine competirá en el Gran Premio de Singapur, decimoséptima cita del campeonato, en un circuito urbano que además tendrá una carrera sprint.

La actividad se desarrollará en el trazado de Marina Bay, uno de los escenarios más exigentes del calendario. El circuito tiene 5,065 kilómetros de extensión y 23 curvas, por lo que la clasificación y la estrategia tendrán un papel fundamental durante todo el fin de semana.

La acción comenzará el viernes 9 de octubre con la única práctica libre, prevista para las 5:30 de la madrugada, hora argentina. Ese mismo día, desde las 9:30, llegará la clasificación que determinará las posiciones de largada para la carrera sprint.

El sábado 10 será una jornada especialmente intensa. La carrera sprint comenzará a las 6 de la mañana, mientras que apenas cuatro horas más tarde, a las 10, se disputará la clasificación que ordenará la grilla para la competencia principal.

El cierre del Gran Premio de Singapur será el domingo 11 de octubre, cuando los pilotos disputen la carrera principal desde las 9 de la mañana, siempre que las condiciones climáticas permitan desarrollar la competencia con normalidad.

Cómo llega Colapinto al GP de Singapur

Colapinto llega después de terminar decimotercero en el Gran Premio de Bahréin, disputado en Sepang, Malasia, debido a la reprogramación del calendario por el conflicto en Medio Oriente.

El argentino tuvo que remontar desde el fondo de la grilla como consecuencia de las sanciones que había recibido previamente. Finalmente logró avanzar varias posiciones durante la competencia, aunque no pudo meterse en la pelea por los puntos.

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su primer triunfo de la temporada con Red Bull. Kimi Antonelli terminó segundo con Mercedes y continúa como uno de los principales protagonistas de la lucha por el campeonato.

Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para buscar un resultado positivo con Alpine en un escenario muy diferente, donde la exigencia del circuito urbano y la carrera sprint obligarán a aprovechar al máximo cada sesión.

Cronograma y horarios del GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 9 de octubre

5:30: práctica libre.

9:30: clasificación para la carrera sprint.

Sábado 10 de octubre

6: carrera sprint.

10: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 11 de octubre