Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario y cronograma del Gran Premio de España

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de España 2026 en el novedoso circuito Madrid.

Después de la competencia en Monza con el inovidable triunfo de Kimi Antonelli, la Fórmula 1 viajará a España para afrontar la decimoctava fecha de la temporada. Será un fin de semana especial para la categoría, ya que Madrid recibirá por primera vez un Gran Premio en este nuevo trazado de 5,4 kilómetros.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de España será el domingo 13 de septiembre a las 10, hora de la Argentina.

Antes de la competencia, Colapinto tendrá tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación, que definirá su posición de largada para la carrera del domingo.

Los horarios del Gran Premio de España de Fórmula 1

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12.00

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 13 de septiembre

Gran Premio de España: 10.00

Cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de España de Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de España de Fórmula 1 se podrá disfrutar en vivo por Fox Sports y Disney + Premium, previa contratación del canal codificado. Además, vas a poder disfrutarlo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium.

El GP de España de Fórmula 1 viene con un nuevo circuito

El Gran Premio de España tendrá como escenario al Madring, un circuito de 5,416 kilómetros construido en Madrid que hará su estreno en el calendario de la Fórmula 1.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 estrenará circuito.

La carrera tendrá 57 vueltas y una distancia total de 308,524 kilómetros. El trazado combina sectores urbanos y permanentes y será una de las grandes novedades de la temporada 2026.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar puntos con Alpine en la segunda parte de la temporada y afrontar un circuito que será completamente nuevo para todos los pilotos.