A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver EN VIVO por TV y ONLINE el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva carrera de Fórmula 1 con el objetivo de avanzar desde el fondo de la grilla. El piloto argentino de Alpine largará 21° en el Gran Premio de Bahréin, que comenzará a las 4 de Argentina, en el circuito de Sepang, Malasia.

La competencia corresponde a la 17° fecha del campeonato mundial y fue trasladada desde su escenario original debido a la situación de seguridad en Medio Oriente. Aunque la carrera se desarrollará en Malasia, conservará la denominación de Gran Premio de Bahréin por motivos comerciales.

La grilla provisional de Bahreín.

El argentino había conseguido el 15° puesto durante la clasificación, pero una penalización de 15 lugares modificó su posición para la carrera. Colapinto arrastra cinco puestos de sanción por el accidente que protagonizó con Lando Norris y Pierre Gasly en Azerbaiyán, mientras que otros 10 corresponden al cambio de componentes de la unidad de potencia. Aún así, el fanático de Boca Juniors cree que puede remontarla.

La sanción tampoco lo envió al último lugar de la parrilla debido a que Arvid Lindblad recibió un castigo todavía mayor, de 30 posiciones. De esta manera, el piloto de Alpine tendrá por delante una carrera en la que deberá aprovechar cada oportunidad para recuperar terreno.

Colapinto busca una nueva remontada

El rendimiento durante el fin de semana dejó sensaciones diferentes para el argentino. En la tercera práctica libre consiguió terminar noveno y encontró un buen funcionamiento del Alpine, aunque ese rendimiento no pudo trasladarse de la misma manera a la clasificación.

Ahora, el objetivo estará puesto en recuperar posiciones durante la competencia y aprovechar las posibilidades de adelantamiento que ofrece el trazado. Las largas rectas y las numerosas zonas de frenada pueden generar oportunidades, aunque la degradación de los neumáticos también será un factor importante.

Colapinto llega a esta fecha ubicado 12° en el campeonato, con 27 puntos. Su mejor resultado de la temporada fue el sexto puesto en Canadá, mientras que también consiguió terminar séptimo en Miami y España.

Además, sumó un noveno lugar en Gran Bretaña e Italia; décimos puestos en China, España y Bélgica; decimocuartos en Australia, Mónaco y Países Bajos; y decimoquintos en Austria y Hungría. En Japón terminó 16° y en Azerbaiyán no pudo completar la competencia.

A qué hora corre Colapinto en Bahréin y dónde ver en vivo

El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 4, hora de Argentina, en el circuito de Sepang.

La carrera podrá seguirse por televisión a través de Fox Sports y también mediante streaming por Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Con el Alpine mostrando un ritmo que permitió ilusionarse durante las prácticas, Colapinto buscará aprovechar las características del circuito para avanzar desde la última fila y acercarse nuevamente a la zona de puntos.