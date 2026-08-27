Franco Colapinto fue confirmado para correr por Alpine en 2027

La escudería de Fórmula 1 Alpine acaba de confirmar la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular en 2027, por lo que mantendrá la dupla de este año con Pierre Gasly, quien en mayo había firmado una extensión de su contrato hasta finales de 2028.

"Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027, comunicó en redes sociales el equipo con sede en Enstone. Además, en el anuncio oficial de parte de la escudería, el argentino mostró su felicidad por seguir en la F1: "Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027".

Continuing the journey %u270D%uFE0F@francolapinto completes our line-up for 2027 %uD83D%uDC99 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

"Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor", expresó Colapinto.

Además, el deportista remarcó: "Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista".

El anuncio de la escuadra de Enstone en el inicio de la segunda parte de la temporada significa una gran tranquilidad para el corredor bonaerense, que esperaba hace varias semanas que confirmaran su continuidad.

Esta confirmación se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con el paquete de actualizaciones que Alpine estrenó anticipadamente en el auto de Gasly durante la competencia disputada en Zandvoort.

Cabe recordar que Colapinto llegó a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan que dejó su puesto por rendimientos inconsistentes.