Franco Colapinto y una noticia que ilusiona: Alpine define su futuro para 2027 en la Fórmula 1

Mientras la Fórmula 1 atraviesa el receso de verano, el mercado de pilotos comienza a ganar protagonismo de cara a la temporada 2027. En ese escenario, Franco Colapinto aparece cada vez mejor posicionado para continuar en Alpine, después de una primera mitad de campeonato que le permitió despejar varias de las dudas que existían sobre su rendimiento.

El argentino todavía no tiene asegurado oficialmente un lugar para 2027, pero sus actuaciones durante las primeras 12 fechas del calendario le permitieron consolidarse dentro de la estructura francesa. De hecho, un análisis publicado por Motorsport destacó la evolución del piloto de Pilar y señaló que su crecimiento "ha aliviado las dudas" respecto de su continuidad a largo plazo.

Colapinto ocupa actualmente el duodécimo puesto del campeonato de pilotos con 19 puntos. Su mejor resultado de la temporada llegó en el Gran Premio de Canadá, donde terminó sexto el 24 de mayo. La diferencia con su campaña anterior es significativa: durante 2025 no había conseguido sumar unidades, condicionado en buena medida por el bajo rendimiento del A525.

El análisis elaborado por el periodista Filip Cleeren también puso el foco en la evolución de Pierre Gasly. El francés, compañero de equipo de Colapinto, acumula 42 puntos y se encuentra décimo en el Mundial. Además, consiguió el único podio de Alpine en lo que va del año al finalizar tercero en Mónaco, resultado que inicialmente había sido afectado por una sanción y posteriormente fue restituido.

Según Cleeren, tanto Colapinto como Gasly encontraron esta temporada un escenario completamente diferente al que habían padecido en 2025. La llegada de un monoplaza más competitivo y el cambio a las unidades de potencia Mercedes permitieron que Alpine diera un importante salto de rendimiento.

Después de un comienzo complicado en Melbourne, el equipo con sede en Enstone logró convertirse durante varias carreras en una de las principales referencias de la zona media. Alpine llegó incluso a posicionarse como el quinto equipo más competitivo de la Fórmula 1, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Sin embargo, el rendimiento del A526 perdió fuerza en las últimas competencias y Racing Bulls aprovechó esa caída para superar a la escudería francesa en el Campeonato de Constructores. Actualmente, apenas cinco puntos separan a ambos equipos en la pelea por el quinto lugar.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, reconoció recientemente el retroceso de su equipo frente al crecimiento de Racing Bulls. De todos modos, el italiano mantiene las expectativas altas y anticipó que la escudería prepara un importante paquete de mejoras aerodinámicas para el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto y marcará el regreso de la actividad después del receso.

Ese fin de semana también podría ser determinante para Colapinto. De acuerdo con información publicada por Infobae, las negociaciones para extender su vínculo con Alpine estarían avanzadas y el anuncio de su renovación podría producirse durante la semana posterior a la competencia en Zandvoort.

El argentino, además, llega al tramo decisivo del calendario respaldado por sus actuaciones en pista. Su rendimiento le permitió ganar confianza dentro del equipo y también fue reconocido recientemente con el premio al mejor adelantamiento del mes en la Fórmula 1 por una espectacular maniobra realizada en Bélgica.

Con todavía buena parte de la temporada por delante, Colapinto parece haber dado un paso importante en la carrera por asegurarse un lugar en la Fórmula 1 de 2027. La decisión final dependerá de Alpine, pero sus resultados y su evolución durante 2026 le permiten afrontar el receso con mejores perspectivas que al comienzo del campeonato.