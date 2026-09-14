Franco Colapinto ya piensa en Bakú: cuándo vuelve a correr en Fórmula 1 y cómo le fue en Azerbaiyán

Franco Colapinto atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada en la Fórmula 1. El piloto de Alpine viene de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de España y ya tiene en la mira su próximo desafío: el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú.

Después de la exigencia del último fin de semana, el argentino tendrá unos días para descansar antes de volver a subirse al A526. La actividad en Bakú se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre, con las prácticas y la clasificación concentradas durante el viernes y sábado, mientras que la carrera se disputará el domingo 26.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá además un significado especial para Colapinto. Será su tercera participación en este circuito, donde ya consiguió un resultado destacado durante su primera temporada en la categoría.

En 2024, cuando todavía competía para Williams, el argentino protagonizó una gran remontada y terminó octavo, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. En aquella oportunidad, además, avanzó posiciones en el tramo final de la competencia y aprovechó el accidente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez para completar una actuación que quedó marcada en su carrera.

Ahora, dos años después, Colapinto regresará a Bakú en un contexto completamente diferente. El argentino llega con 27 puntos en el campeonato y convertido en una pieza importante para Alpine, que pelea por quedarse con la quinta posición del Mundial de Constructores frente a Racing Bulls.

El antecedente de 2024 y el rendimiento que mostró en España alimentan las expectativas de cara a la próxima carrera. En el último Gran Premio, Colapinto terminó séptimo y consiguió superar incluso a Oscar Piastri, uno de los pilotos de McLaren, una de las escuderías que actualmente cuenta con uno de los autos más competitivos de la grilla.

La seguidilla que tendrá Colapinto después de Bakú

El calendario no le dará demasiado respiro al piloto argentino una vez que termine su participación en Azerbaiyán. La Fórmula 1 tendrá una seguidilla exigente de carreras, con nuevos desafíos para Colapinto y Alpine.

Después de Bakú llegarán los Grandes Premios de Bahréin, que se disputará en Malasia, y posteriormente el de Singapur. Serán dos competencias consecutivas en las que el argentino buscará seguir sumando puntos y ayudar a Alpine en su objetivo dentro del campeonato de constructores.

Por lo pronto, Colapinto tendrá unos días de descanso antes de volver a la acción en Bakú, un circuito que ya conoce y donde consiguió los primeros puntos de su carrera en la Fórmula 1.