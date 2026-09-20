A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

Franco Colapinto volverá a ponerse al volante del Alpine este fin de semana para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, la decimoquinta fecha de la temporada 2026. Después de su destacado séptimo puesto en Madring, el argentino afrontará una nueva competencia en un circuito que además ocupa un lugar especial en su carrera.

El GP de Azerbaiyán se disputará en el circuito callejero de Bakú, donde Colapinto consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 cuando todavía competía para Williams. Esta vez, buscará repetir una buena actuación con Alpine en una competencia que tendrá una particularidad: la carrera no será el domingo, sino el sábado 26 de septiembre.

Fotón del Circuito Callejero de Bakú.

La actividad comenzará el jueves 24 con los dos primeros entrenamientos, continuará el viernes 25 con la tercera práctica y la clasificación, y finalizará el sábado con la carrera. El cambio obedece a que el domingo 27 se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán será el sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana de Argentina. La competencia comenzará a las 15:00 en Bakú y está prevista a 51 vueltas.

Estos son los horarios de la actividad principal para seguir a Franco Colapinto:

Práctica 1: jueves 24 de septiembre, 5:30.

jueves 24 de septiembre, 5:30. Práctica 2: jueves 24 de septiembre, 9:00.

jueves 24 de septiembre, 9:00. Práctica 3: viernes 25 de septiembre, 5:30.

viernes 25 de septiembre, 5:30. Clasificación: viernes 25 de septiembre, 9:00.

viernes 25 de septiembre, 9:00. Carrera: sábado 26 de septiembre, 8:00.

A qué hora es la carrera de F1 en Latinoamérica

La carrera que protagonizará Colapinto podrá seguirse en estos horarios:

Latinoamérica

México: 5:00.

5:00. Costa Rica: 5:00.

5:00. El Salvador: 5:00.

5:00. Guatemala: 5:00.

5:00. Panamá: 6:00.

6:00. Colombia: 6:00.

6:00. Perú: 6:00.

6:00. Ecuador: 6:00.

6:00. Venezuela: 7:00.

7:00. Bolivia: 7:00.

7:00. Puerto Rico: 7:00.

7:00. República Dominicana: 7:00.

7:00. Argentina: 8:00.

8:00. Uruguay: 8:00.

8:00. Chile: 8:00.

8:00. Paraguay: 8:00.

Europa

Londres: 12:00.

12:00. Lisboa: 12:00.

12:00. Madrid: 13:00.

13:00. Barcelona: 13:00.

13:00. París: 13:00.

13:00. Roma: 13:00.

13:00. Berlín: 13:00.

13:00. Ámsterdam: 13:00.

13:00. Atenas: 14:00.

14:00. Bakú: 15:00.

Dónde ver EN VIVO el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán podrá verse EN VIVO por Disney+ Premium y FOX Sports Argentina. También existe la posibilidad de sguir la competencia mediante F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1

En el resto de Latinoamérica, la transmisión está disponible principalmente a través de Disney+ Premium, mientras que en México también se puede acceder mediante F1 TV y determinadas señales de televisión paga.