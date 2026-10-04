Franco Colapinto fue autocrítico tras el GP de Baréin de Fórmula 1: "Fue la decisión incorrecta"

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 con la sensación de que una decisión estratégica de Alpine condicionó por completo su carrera. El equipo eligió neumáticos blandos para el inicio, cuando la pista todavía estaba mojada, y tanto el argentino como Pierre Gasly sufrieron las consecuencias.

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP, el cual había sido atrasado por intensas lluvias. %uD83D%uDCFA Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WN3dcv3GxE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026

Después de la bandera a cuadros, Colapinto habló con ESPN y asumió la responsabilidad por la elección de los neumáticos. El piloto de Alpine explicó las dificultades que tuvo desde los primeros metros y reconoció que el auto no pudo encontrar adherencia.

"Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en el cajón y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta", señaló el argentino.

Con el desarrollo de la competencia, Colapinto consiguió recuperar ritmo cuando utilizó los neumáticos lisos. De hecho, destacó que pudo superar a varios rivales que tenía por delante y encontró un rendimiento que le permitió mirar el resultado desde otro lugar.

"Con la goma lisa tuve muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo para el futuro, pero obviamente una pena lo de que nos haya costado tanto con esa decisión. Creo que si no hubiese sido así, habría sido una buena carrera", analizó.

Sin embargo, el argentino insistió en que la pista nunca llegó a secarse como esperaba Alpine, por lo que la estrategia inicial terminó siendo todavía más costosa de lo previsto.

"Una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. No secó nunca la pista, es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas estaba seca, pero no se secó más", reconoció Colapinto.

De cara a las próximas carreras, el piloto de Alpine buscó rescatar el aprendizaje que dejó el error estratégico y apuntó a mejorar la toma de decisiones ante condiciones climáticas similares.

"No entiendo, mucha mala suerte, pero hay que laburar para el futuro, para que cuando pase esto de vuelta, decidir mejor", concluyó.