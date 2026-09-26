¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1? Días, horarios y TV del GP de Bahréin en Sepang

Franco Colapinto tiene que dar vuelta de página tras su grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito callejero de Bakú, que provocó el abandono de su compañero de Alpine Pierre Gasly. La acción del piloto argentino tuvo sus consecuencias de cara al Gran Premio de Bahreín, Malasia, que tendrá la particularidad que se celebrará en el Circuito Internacional de Sepang, ya que sufrirá una penalización de 10 segundos.

El calendario original de esta temporada tenía programado ir a Sakhir en abril, pero el conflicto armado en Medio Oriente obligó a cancelar la fecha. Finalmente, se tomó la decisión de mantener el Gran Premio y de volver a Sepang después de 9 años, llamándolo Gran Premio de Bahrein en Malasia. La semana entre Azerbaiyán y Singapur resultó perfecta para ubicarlo, además de la cercanía de Malasia con este último.

¿Cuándo es la carrera de la F1 en Malasia?

El Gran Premio de la F1 en Malasia se llevará a cabo del viernes 2 al domingo 4 de octubre. Será un fin de semana tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal a 56 vueltas. En cuanto a los horarios, los fanáticos argentinos tendrán que trasnochar.

Horarios de la F1 en Malasia para Argentina

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30 horas

Prácticas Libres 2: 5:00 horas

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30 horas

Clasificación: 5:00 horas

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00 horas

¿Por dónde se podrá ver la actividad de la F1 en Malasia

Toda la actividad del GP de Bahrein en Malasia será transmitida en vivo a través de la señal de Disney+ Premium. Pero, como siempre, también vas a poder seguir el minuto a minuto.

Los detalles del circuito de Sepang, en Malasia

El circuito de Sepang fue diseñado por Herman Tilke, quien también se encargó del rediseño del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.. Se inauguró en 1999 y recibió tanto a autos como a motos. Tiene una longitud de 5,5 kilómetros (15 curvas) y los pilotos darán 56 vueltas a él.

Los pilotos que ya conocen el circuito de Sepang

Malasia recibió a la F1 todos los años entre 1999 y 2017. De los 22 pilotos de la parrilla actual, hay 10 que tienen experiencia en carrera: Max Verstappen (victoria en 2017), Lewis Hamilton (ganó en 2014), Valtteri Bottas, Sergio "Checo" Pérez, Lance Stroll, Esteban Occon y Fernando Alonso (victorias en 2005, 2007 y 2012, Pierre Gasly y Carlos Sainz. Además, Charles Leclerc participóen 2017 con el team de Sauber Ferrari.