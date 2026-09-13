Franco Colapinto HOY EN VIVO en el Gran Premio de España de Fórmula 1: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

La Fórmula 1 corre hoy domingo la carrera principal del Gran Premio de España, la primera de la máxima categoría del automovilismo en el autódromo callejero de Madring. Franco Colapinto logró un meritorio noveno puesto a bordo de su Alpine, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde las posición 14°.

La pole position quedó en manos de Lando Norris que parece estar volando a bordo de su McLaren, seguido por el líder del Campeonato de Pilotos Kimi Antonelli, quien intentará seguir sumando puntos para intentar conquistar el título. En tercer lugar largará Max Verstappen, que mostró una de sus mejores versiones de los últimos tiempos a bordo de su Red Bull.

La grilla de partida del Gran Premio de España de Fórmula 1

La grilla de partida del Gran Premio de España de Fórmula 1.

1- Lando Norris (McLaren)

2 - Kimi Antonelli (Mercedes)

3 - Max Verstappen (Red Bull)

4 - Lewis Hamilton (Ferrari)

5 - Charles Leclerc (Ferrari)

6 - George Russell (Mercedes)

7 - Oscar Piastri (McLaren)

8 - Liam Lawson (Red Bull)

9 - Franco Colapinto (Alpine)

10 - Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11 - Nico Hulkenberg (Audi)

12 - Gabriel Bortoleto (Audi)

13 - Esteban Ocon (Haas)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16 - Alex Albon (Williams)

17 - Fernando Alonso (Aston Martin)

18 - Sergio Pérez (Cadillac)

19- Valteri Bottas (Cadillac)

20- Carlos Sainz (Williams)

21- Oliver Berman (Haas)

22- Lance Stroll (Aston Martin)





A qué hora

You won't want to miss the first-ever Grand Prix at the MADRING %uD83D%uDE2E%u200D%uD83D%uDCA8



Here are your global race start times, presented by @TAGHeuer %u23F1%uFE0F#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/DqW496KfpQ — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Cómo ver el Gran Premio de España de Fórmula 1 EN VIVO por TV y ONLINE

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en el flamante circuito urbano de Madring será televisado en vivo a través de Fox Sports. Además, vas poder disfrutarlo por los canales digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium o F1TV, previa contratación del codificado.

Así está el Campeonato de Constructores de Fórmula 1

Mercedes 468 puntos Ferrari 346 puntos McLaren 287 puntos Red Bull 204 puntos Racing Bulls 75 puntos Alpine 62 puntos Haas 21 puntos Audi 16 puntos Williams 11 puntos Aston Martin 3 puntos Cadillac 0 puntos

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

1. Kimi Antonelli - 267 pts

2. George Russell - 201 pts

3. Lewis Hamilton - 191 pts

4. Lando Norris - 171 pts

5. Charles Leclerc - 155 pts

6. Max Verstappen - 127 pts

7. Oscar Piastri - 116 pts

8. Isack Hadjar - 71 pts

9. Liam Lawson - 51 pts

10. Pierre Gasly - 41 pts

11. Arvid Lindblad - 29 pts

12. Franco Colapinto - 21 pts

13. Oliver Bearman - 18 pts

14. Gabriel Bortoleto - 10 pts

15. Nico Hülkenberg - 6 pts

16. Carlos Sainz - 6 pts

17. Alexander Albon - 5 pts

18. Esteban Ocon - 3 pts

19. Fernando Alonso - 3 pts

20. Yuki Tsunoda - 1 pt