Franco Colapinto HOY EN VIVO en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

Alpine tiene una oportunidad histórica en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Monza desde las 10, ya que Pierre Gasly largará en la pole position y Franco Colapinto lo hará desde un expectante séptimo lugar en la grilla. Seguí el minuto a minuto por acá y si preferís verlo por TV en vivo, vas a tener que contratar el pack de Disney + Premium.

Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, largará desde la posición 20 debido a una penalización que sufrió Mercedes por cambiar la unidad de potencia de su monoplaza.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto logró la octava posición en la qualy 3, pero debido a la sanción de Kimi Antonelli, largará séptimo. La Fórmula 1 felicitó al piloto argentino por haber conseguido su mejor puesto en la grilla de salida.





Cómo quedó la grilla del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras las sanciones

Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Alex Albon (Williams)

Vale la pena aclarar que tanto Kimi Antonelli, Liam Lawson, Alex Albon y Oscar Piastri fueron sancionados y recibieron algún tipo de penalización con respecto a las posiciones que habían conseguido en la Qualy.

A qué hora se corre el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 EN VIVO por TV y ONLINE

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