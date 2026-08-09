Franco Colapinto habló de su relación con Flavio Briatore en Alpine: "No estaba nada contento"

Luego de un 2025 decepcionante, Alpine lucha por ser el "mejor del resto" en la actual parrilla de equipos de Fórmula 1. Para conseguirlo, Franco Colapinto contó sobre la presión que le da Flavio Briatore para seguir mejorando.

"Creo en su proceso. Hay que entenderlo. Pero creo que para tener éxito en la F1 y lograr el objetivo que tiene todo equipo de la zona media necesitas a alguien como Flavio", expresó sobre el asesor de la escudería en una entrevista para el sitio Motorsport.

"Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando. Era casi la persona más descontenta", agregó.

"Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la F1 y alcanzar a los equipos punteros", sostuvo el argentino.

"Flavio es un animal competitivo. Solo volvió a la Fórmula 1 para ganar y realmente lo aprecio porque yo soy igual", cerró.