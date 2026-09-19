Franco Colapinto despertó interés en otros equipos de Fórmula 1: qué dijo un periodista que conoce el paddock

Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera en la Fórmula 1. El argentino logró consolidarse durante la temporada 2026 y, además de asegurarse su continuidad en Alpine para 2027, comenzó a despertar interés dentro del mercado de pilotos.

El oriundo de Pilar acumula 27 puntos y ocupa el duodécimo puesto del campeonato, pero uno de los datos que más sobresale en su campaña es su regularidad: hasta el momento, es el único piloto de la parrilla que logró completar todos los Grandes Premios de la temporada sin abandonar.

A esa estadística se suma su actuación en el Gran Premio de Italia en Monza, donde llegó a encontrarse en posiciones de podio durante la competencia. Sin embargo, un despiste lo hizo caer hasta el fondo del clasificador y finalmente terminó la carrera en el noveno lugar.

Sus actuaciones fueron suficientes para que Alpine confirmara su continuidad para la temporada 2027, por lo que volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. La decisión terminó de darle estabilidad al futuro del argentino en la máxima categoría, aunque ahora surgió un dato que demuestra que su nombre también comenzó a ser seguido por otras escuderías.

El periodista Juan Fossaroli, habitual integrante del paddock de la Fórmula 1 y cercano al piloto argentino, reveló en el programa Pit Lane que varios equipos mostraron interés concreto en Colapinto.

Fossaroli destacó que el rendimiento del piloto durante la temporada permitió que dejara de ser considerado simplemente como una joven promesa y pasara a ser visto como un corredor consolidado dentro de la categoría.

En ese sentido, el periodista contó que responsables de otras escuderías llegaron a comunicarse directamente con Colapinto para conocer su situación. "Es un piloto que quieren en otros equipos", aseguró Fossaroli, quien además afirmó que algunos jefes de equipo incluso le escribieron personalmente al argentino.

El periodista también puso el foco en la postura de Flavio Briatore, uno de los principales responsables del proyecto de Alpine, y sostuvo que el italiano siempre tuvo la intención de mantener a Colapinto dentro de la estructura.

De esta manera, mientras el argentino ya tiene definido que continuará en Alpine durante 2027, su evolución en la presente temporada comienza a generar un escenario particular: su nombre aparece en el radar de otras escuderías pese a tener contrato para el próximo campeonato.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima carrera de Franco Colapinto será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Baku City Circuit durante el fin de semana del 26 de septiembre.

La competencia tendrá una particularidad: la carrera se correrá el sábado 26 de septiembre y comenzará a las 8.00 de la mañana, hora de Argentina. Será una nueva oportunidad para que Colapinto continúe sumando experiencia y puntos con Alpine en una temporada que ya marcó un salto importante en su trayectoria.