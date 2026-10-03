Franco Colapinto largará penúltimo en GP de Bahréin de Fórmula 1 y avisó: "Creo que podemos remontar"

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, pero su posición de partida será mucho más complicada. El piloto de Alpine deberá largar penúltimo debido a las 15 posiciones de penalización que acumuló entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el inicio de la actividad en Sepang.

A pesar de la sanción y de las dificultades que encontró durante la qualy, el argentino terminó con buenas sensaciones de cara a la carrera del domingo. Colapinto destacó especialmente el rendimiento que consiguió en la tercera práctica libre, en la que finalizó noveno y encontró un funcionamiento del A526 que espera volver a tener durante la competencia.

"Mi FP3 fue muy buena, el único momento del fin de semana en el que hice algo. Estuvimos bastante fuertes", analizó el piloto de Pilar, que buscará trasladar ese ritmo a la carrera para avanzar posiciones desde el fondo de la grilla.

La clasificación, sin embargo, mostró un panorama diferente. Según explicó Colapinto, Alpine realizó algunas modificaciones antes de la qualy a raíz de distintos inconvenientes y el comportamiento del monoplaza no terminó de ser el esperado.

"En qualy el auto se sintió un poco peor, creo que hicimos cambios de último minuto por unos problemas que tuvimos", señaló.

Más allá de la posición en la que deberá comenzar, el piloto de Alpine ya tiene en claro cuál será la estrategia: aprovechar el rendimiento del auto y las diferentes alternativas de neumáticos para intentar recuperar terreno desde las primeras vueltas.

"Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo muchas cosas para elegir, tengo blanda, media, dura. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Hicimos mucho trabajo y por eso intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos", explicó Colapinto.

La situación particular que atraviesa por la penalización también le permitió administrar mejor los juegos de neumáticos durante la clasificación. Consciente de que ya tenía asegurada una posición en la última fila, el argentino no necesitó utilizar demasiados juegos y, aun así, consiguió superar la Q1 y avanzar hasta la Q2.

Para la carrera, además, Colapinto confía en las características del circuito para recuperar posiciones. Las numerosas zonas de frenada y las rectas largas pueden ofrecer oportunidades de sobrepaso, aunque la degradación de los neumáticos también será un factor determinante.

"Es una pista que en general hay muchas frenadas y mucha degradación, obviamente, pero las rectas largas también ayudan a generar sobrepasos. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante", sostuvo.

El objetivo de Colapinto para el domingo estará entonces puesto en transformar el ritmo mostrado durante los entrenamientos en posiciones dentro de la pista. Después de terminar 15° en la clasificación, el argentino partirá desde la penúltima posición y buscará protagonizar una remontada con Alpine.