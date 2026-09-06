Franco Colapinto terminó noveno en Monza, remontó tras un despiste y rompió en llanto: "Desaproveché una oportunidad"

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con una mezcla de alivio y frustración. El piloto de Alpine consiguió remontar después de un error que lo dejó muy retrasado y terminó noveno en Monza, pero el resultado estuvo lejos de conformarlo: durante algunos minutos había tenido al alcance la posibilidad de pelear por el podio.

¡Una verdadera pena! Franco Colapinto había movido bien, superó a Verstappen en la largada pero terminó perdiendo muchas posiciones tras sufrir un despiste.



%uD83D%uDCFA #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NCsjlm4SBv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

La emoción apareció apenas terminó la carrera. Frente a los micrófonos de ESPN, el argentino reconoció que le costaba procesar lo ocurrido y asumió toda la responsabilidad por la maniobra que cambió el rumbo de su domingo.

"Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste. Podría haber sido una gran carrera... Un grave error", expresó Colapinto.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 "UNA GRAN OPORTUNIDAD QUE NO APROVECHÉ"



Franco Colapinto, determinante con su actuación en el #ItalianGP.



%u25B6%uFE0F Mirá la %uD83C%uDFC1 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QV72j7YT7k — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 6, 2026

Todavía conmovido, agregó: "Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste. A aprender de esto".

Colapinto tuvo el podio al alcance en Monza

El comienzo había sido prometedor para el argentino. Después de partir desde la séptima posición, Colapinto ganó terreno y quedó bien ubicado en una carrera que rápidamente comenzó a cambiar de escenario.

El accidente de Charles Leclerc obligó a detener momentáneamente la competencia y modificó por completo el panorama. En el relanzamiento, Colapinto aprovechó la situación y avanzó hasta ubicarse tercero.

Incluso consiguió superar a Max Verstappen en los primeros metros. El neerlandés, sin embargo, recuperó rápidamente la posición y volvió a colocarse por delante del Alpine.

Fue entonces cuando llegó el momento que terminó marcando la carrera del argentino.

El error que cambió la carrera de Franco Colapinto

En plena pelea por mantenerse entre los primeros, Colapinto se pasó en una curva y salió de la pista. El Alpine terminó en la leca y el piloto pudo reincorporarse, aunque con un costo enorme en el clasificador.

De estar peleando por el podio, pasó a encontrarse 16°, obligado a reconstruir prácticamente desde cero una carrera que hasta ese momento tenía un panorama completamente distinto.

¡Una verdadera pena! Franco Colapinto había movido bien, superó a Verstappen en la largada pero terminó perdiendo muchas posiciones tras sufrir un despiste.



%uD83D%uDCFA #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NCsjlm4SBv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

La maniobra no involucró un choque con otro piloto y el propio Colapinto rápidamente reconoció su responsabilidad. El golpe fue todavía mayor por el contexto: Alpine había demostrado un ritmo competitivo durante todo el fin de semana y Pierre Gasly había conseguido una histórica pole position para el equipo.

La remontada de Colapinto para volver a sumar puntos

Lejos de abandonar la carrera, Colapinto comenzó una recuperación desde el fondo del pelotón. Con una serie de adelantamientos, fue escalando posiciones hasta regresar a la zona de puntos.

El argentino terminó cruzando la bandera a cuadros en el noveno lugar, lo que le permitió sumar dos unidades para el campeonato.

El resultado, sin embargo, tuvo un sabor especial para el piloto de Alpine. La remontada fue positiva, pero no alcanzó para borrar la sensación de haber dejado escapar una oportunidad excepcional en uno de los circuitos más importantes del calendario.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien protagonizó una remontada espectacular desde el fondo de la grilla y consiguió el triunfo ante su público. Max Verstappen completó el podio.

Para Colapinto, Monza dejó dos caras de una misma carrera: un error que lo sacó de la pelea por un resultado histórico y una recuperación que finalmente le permitió sumar puntos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Ahora, el piloto argentino pondrá la mira en su próxima carrera de Fórmula 1. La siguiente cita será el Gran Premio de España, donde buscará dejar atrás la frustración de Monza y volver a aprovechar las oportunidades que le presente el Alpine.