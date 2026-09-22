Franco Colapinto apuntó contra Pierre Gasly tras el cruce en el GP de España de Fórmula 1: "A veces pasan cosas que no tienen que pasar"

Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pero antes de volver a subirse al Alpine A526 se refirió a una de las situaciones que había generado mayor repercusión durante su último fin de semana de competencia.

El episodio ocurrió en el Gran Premio de España, cuando el piloto argentino protagonizaba una pelea por el séptimo puesto. En los últimos giros, Colapinto intentaba mantener detrás a Oscar Piastri, mientras que Pierre Gasly tuvo que detenerse para cambiar sus neumáticos.

El francés regresó a pista por delante de su compañero y, pese a que ya no tenía posibilidades de sumar puntos, no le cedió inmediatamente la posición a Colapinto. La situación hizo que el argentino perdiera tiempo en su lucha por conservar el séptimo lugar.

Más de una semana después de aquella carrera, Colapinto fue consultado sobre lo sucedido durante un evento y decidió contar su versión con su habitual tono distendido. El argentino reconoció que entre compañeros puede existir cierta rivalidad durante una carrera, aunque aclaró que su relación con Gasly continúa siendo buena.

"Hubo un momento... A veces, con los compañeros de equipo hay un poco de pica. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación. A veces, en el momento de la adrenalina pasan cosas que capaz no tienen que pasar", explicó Colapinto.

Luego, entre risas, hizo referencia a la reacción que tuvo durante la carrera y sorprendió con una particular confesión. "A mí no me dijo nada. Yo lo puteé un poquito, je. Hubo un malentendido", contó el piloto argentino.

Colapinto también aprovechó para bromear sobre su forma de expresarse y recordó cómo era su comportamiento cuando todavía competía en categorías inferiores.

"Soy políticamente correcto. Mejoré mucho. Si me hubieses hecho esta entrevista en 2024, hubiera sido otra cosa... Una tragedia. Ya hubiera terminado hace un rato porque me habrían sacado esposado", comentó entre risas.

Más allá del episodio puntual, Colapinto remarcó que mantiene una buena relación con Gasly, su compañero en Alpine, y que lo ocurrido en pista quedó enmarcado dentro de la intensidad propia de una carrera de Fórmula 1.

Ahora, el argentino buscará dejar atrás aquella situación y concentrarse en el próximo desafío de la temporada: el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este fin de semana en el circuito urbano de Bakú.