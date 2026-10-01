Franco Colapinto quiere revancha en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Malasia
Este fin de semana, el piloto argentino vuelve a correr con Alpine en la carrera que tendrá lugar en el país asiático. Conoce los detalles.
Tras una desastrosa carrera en Bakú el domingo pasado, Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1.
Inicialmente, esta decimosexta fecha del campeonato iba a tener lugar en Baréin, pero la complicada situación en Medio Oriente obligó a la FIA a mudarse al Circuito de Sepang, que volverá a albergar un evento de la máxima categoría del automovilismo mundial después de nueve años.
En nuestro país, las actividades comenzarán en el inicio del viernes con las primeras prácticas libres, continuarán el sábado con el último ensayo y la clasificación, mientras que el domingo a las 4:00 será la carrera.
A lo largo de 56 vueltas, el piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly, buscarán volver a sumar puntos con Alpine, que intenta afianzarse en el certamen de constructores. Cabe recordar que, de cara a este evento, Colapinto cargará con una sanción de cinco puestos en la grilla de salida.
Colapinto corre en el GP de Malasia de la Fórmula 1: cronograma completo*
viernes 2 de octubre
- Práctica libre 1: 1:30
- Práctica libre 2: 5:00
sábado 3 de octubre
- Práctica libre 3: 1:30
- Clasificación: 5:00
domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
*todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina