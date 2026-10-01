Franco Colapinto quiere revancha en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Malasia

Tras una desastrosa carrera en Bakú el domingo pasado, Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1.

Inicialmente, esta decimosexta fecha del campeonato iba a tener lugar en Baréin, pero la complicada situación en Medio Oriente obligó a la FIA a mudarse al Circuito de Sepang, que volverá a albergar un evento de la máxima categoría del automovilismo mundial después de nueve años.

Back in the Malaysian paddock %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE pic.twitter.com/xBlEYTMnEW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 1, 2026

En nuestro país, las actividades comenzarán en el inicio del viernes con las primeras prácticas libres, continuarán el sábado con el último ensayo y la clasificación, mientras que el domingo a las 4:00 será la carrera.

A lo largo de 56 vueltas, el piloto argentino y su compañero, Pierre Gasly, buscarán volver a sumar puntos con Alpine, que intenta afianzarse en el certamen de constructores. Cabe recordar que, de cara a este evento, Colapinto cargará con una sanción de cinco puestos en la grilla de salida.

Colapinto corre en el GP de Malasia de la Fórmula 1: cronograma completo*

viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 1:30

Práctica libre 2: 5:00

sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

*todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina