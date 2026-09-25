Franco Colapinto recibió un beneficio de cara al GP de Azerbaiyán, aunque no quedó conforme con la qualy: "El auto no se sentía bien..."

Después de hacer otra gran clasificación, Franco Colapinto recibió un notición por parte de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Azerbaiyán.

Es que, por una sanción para Carlos Sainz, piloto español de Williams, el argentino de Alpine ganó un lugar en la parrilla de salida y largará desde el noveno lugar en la carrera de mañana.

CARLOS: Five-place grid drop for failure to slow for yellow flags



CHECO: Three-place grid drop for driving at a reduced speed on the racing line, impeding Piastri#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ru6vWATPGn — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Más allá de eso, el pilarense fue autocrítico respecto a un hecho puntual: en el primer giro de la Q3 realizó un fuerte bloqueo tras pasarse de largo en la curva 15.

"Fue muy difícil sin la succión. Perdí mucho antes en la curva 15, que tuve algo con la batería. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes. Después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar", explicó.

Por otra parte, reconoció que la vuelta que lo depositó en la última instancia de la qualy "fue muy buena", aunque no se mostró contento con el rendimiento total.

"La vuelta de Q2 fue muy buena. La parte del castillo la hice muy rápido, traté de tomar más riesgos para intentar asegurar el pase a Q3. Fue suficiente. Después, la Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta", aseguró en diálogo con ESPN.

Por último, el integrante del equipo francés consideró que "hay mucho por trabajar" y se ilusionó con tener una buena presentación en Bakú.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú!



%uD83D%uDCFA #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x5rIIYSvYQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

"Queda mucho por trabajar. Ojalá salga una buena carrera. Hay que trabajar, ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar", cerró.