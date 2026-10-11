Franco Colapinto rompió el silencio tras abandonar en el GP de Singapur de Fórmula 1 y dejó un mensaje optimista de cara a lo que viene

Franco Colapinto no logró revertir su mala racha en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Después de abandonar la carrera sprint, el piloto argentino tampoco pudo completar la competencia principal debido a un inconveniente mecánico en su Alpine. Una vez finalizada la prueba, explicó qué sucedió con su monoplaza y reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

%uD83D%uDDE3%uFE0F "TENGO QUE HACER UN RESET AHORA" %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 La palabra de Franco Colapinto después del abandono en el #SingaporeGP. El piloto argentino habló sobre lo complicado que fueron los últimos fines de semana. %uD83D%uDCFA Mirá TODA la %uD83C%uDFCE%uFE0F #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/O8FjSP7dkm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 11, 2026

El argentino señaló que el problema estuvo relacionado con la transmisión del vehículo, que dejó de responder tanto hacia adelante como hacia atrás. Sin embargo, aclaró que será necesario revisar el auto para determinar con precisión qué originó la falla.

"Un problema de transmisión, en realidad hay que esperar a que el auto vuelva, pero un problema que no iba para atrás el auto ni para adelante. Hay que entender qué pasó, obviamente que fue una pena", explicó Colapinto ante la prensa.

La autocrítica de Colapinto tras otro abandono con Alpine

El fin de semana en Singapur terminó siendo especialmente complicado para el piloto de Alpine, que acumuló dos abandonos en un mismo evento de la categoría. La falta de resultados también afectó a la escudería francesa, que se quedó sin sumar puntos: Pierre Gasly finalizó en el undécimo puesto, mientras que Colapinto no pudo completar la carrera.

Consciente de la necesidad de dar vuelta la página, el argentino hizo hincapié en la importancia de trabajar junto al equipo para solucionar los problemas y recuperar competitividad.

"Dos problemas en dos carreras de fin de semana. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte", sostuvo.

ABANDONA COLAPINTO EN LA VUELTA 31 Mala fortuna. A Franco se le averió el auto y se retira del #SingaporeGP. %uD83D%uDCFA Mirá TODA la %uD83C%uDFCE%uFE0F #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/gRjjTsspmM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 11, 2026

Colapinto ya piensa en la gira americana de la Fórmula 1

Pese a la frustración por los resultados recientes, Colapinto encontró un motivo para mirar hacia adelante. El calendario de la Fórmula 1 le presenta una serie de carreras que espera con especial entusiasmo: los Grandes Premios de Estados Unidos, México y Brasil.

"Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas", expresó el piloto argentino.

De todos modos, también reconoció que necesita recuperar confianza después de una seguidilla de competencias adversas y prepararse mentalmente para el próximo desafío.

"Con ganas de fin de semana, obviamente que tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue finalmente la peor triple header de mi carrera. Así que nada, tratar de hacer un reset y volver fuerte", concluyó.

Ahora, el objetivo de Colapinto será dejar atrás los inconvenientes mecánicos y aprovechar la próxima etapa del campeonato para recuperar sensaciones y volver a completar una carrera con Alpine.