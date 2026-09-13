Franco Colapinto terminó séptimo en el GP de España de Fórmula 1 y tuvo un festejo especial con la bandera argentina

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada de Fórmula 1 y cerró el Gran Premio de España con un séptimo puesto que le permitió sumar seis puntos para Alpine. El argentino tuvo una destacada carrera en el circuito de Madring y, después de cruzar la bandera a cuadros, disfrutó de un momento muy especial junto a los fanáticos que se acercaron a verlo.

viste cuando ya no sabes cómo expresar el orgullo que es este tipo para el país entonces dejas que la bandera hable por vos pic.twitter.com/CqDZ39NCfa — Alpine ARG %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@AlpineArg_) September 13, 2026

El resultado tuvo todavía más valor para el piloto de Pilar por el rendimiento que mostró durante todo el fin de semana. Colapinto había conseguido una clasificación que consideró la mejor de su carrera y luego logró trasladar ese buen desempeño a la competencia.

"Fue muy buena, está dentro de las mejores. Con el fin de semana completo, fue de los mejores. La clasificación fue la mejor. Hoy lo cerré con una buena carrera", expresó el corredor de Alpine en diálogo con ESPN.

Pero la celebración no terminó en la pista. Una vez finalizada la competencia, un comisario del circuito le entregó una bandera argentina que Colapinto llevó durante los últimos metros de su recorrido por Madring.

%uD83C%uDF99%uFE0F| Franco Colapinto sobre la bandera al final del GP:



"Me la dio un comisario que estaba esperando para dármela.



Haber podido llevar una bandera argentina en un fórmula uno por segunda vez después de un buen resultado es muy especial" %uD83E%uDD7A%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDEC2 pic.twitter.com/asWCzaTWAH — Alpine ARG %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@AlpineArg_) September 13, 2026

"Me la dio un comisario. Estaba esperando para dármela. Le agradecemos. Contento de llevar una bandera argentina, que acá había tantas", contó el argentino, emocionado por el gesto.

El auto de Franco Colapinto envuelto en una bandera de Argentina.

La imagen tuvo un significado especial para Colapinto, que ya había llevado una bandera nacional en una competencia de Fórmula 1 disputada en Argentina. Sin embargo, hacerlo nuevamente después de conseguir un resultado importante en un Gran Premio tuvo un valor particular.

"Haber podido llevar una bandera argentina en F1 por segunda vez, la llevé en Argentina, pero llevarla en una carrera de verdad es muy especial", destacó.

Con el séptimo lugar conseguido en Madrid y seis unidades más para el campeonato, Colapinto ahora pondrá la mira en su próximo desafío dentro de la Fórmula 1: el Gran Premio de Azerbaiyán. La competencia se disputará en el tradicional circuito callejero de Bakú durante el fin de semana del 26 de septiembre.