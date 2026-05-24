Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto se quedó con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá que ganó Kimi Antonelli y volvió a superar su mejor resultado en la Fórmula 1. El podio lo completaron Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Con un comienzo accidentado, en el que Arvid Lindblad tuvo que abandonar antes de la largada, Lando Norris aprovechó para colocarse en la punta luego de la primera curva. Sin embargo, la decisión de Mclaren de largar con intermedios lo perjudicó tanto a él como a Oscar Piastri.

Cuando los Mercedes agarraron la punta se la disputaron, pero George Russell sufrió un desperfecto y se vio obligado a abandonar, lo que significó la victoria para Antonelli.

El argentino, por su parte, completó su mejor resultado en la F1, ya que aprovechó muy bien el cajón libre que dejó el Racing Bulls y desde el inicio se posicionó lo suficientemente lejos de Liam Lawson para no sufrir y llegar a los 20 puntos en la tabla de posiciones. Pierre Gasly, que había largado 14, terminó 8° y sumó cuatro unidades.

Alpine, que viene siendo la quinta fuerza, se consolidó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores y ya cosecha 35 puntos.