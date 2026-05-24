Franco Vivian ganó una caótica final del TC 2000 en Salta y Chevrolet volvió al triunfo

Franco Vivian volvió a la victoria en el TC 2000 después de quedarse con una caótica final en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2026. El piloto de Chevrolet capitalizó una carrera repleta de incidentes, abandonos y fallas mecánicas para lograr un triunfo clave en su regreso a la categoría.

Con la Chevrolet Tracker, el porteño mostró un gran ritmo durante todo el fin de semana y aprovechó a la perfección la ventana de boxes para el cambio obligatorio de neumáticos. Una detención rápida y efectiva le permitió acomodarse entre los líderes en el tramo decisivo de la competencia.

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Doblete para @EquipoProracing



P1 Franco Vivian

P2 Emiliano Stang

P3 Franco Riva pic.twitter.com/59oIA0tZ9N — TC2000 (@SuperTC2000) May 24, 2026

Vivian terminó administrando la ventaja hasta la bandera a cuadros y consiguió su séptima victoria en el TC2000, la primera desde julio de 2025, cuando había ganado en Nueve de Julio.

Detrás del piloto de Chevrolet finalizaron Emiliano Stang, con Toyota, y Franco Riva, que completó el podio en una final muy accidentada.

Revancha para Franco Vivian en el TC2000

El triunfo también significó una revancha personal para Vivian. El piloto no había podido disputar la primera fecha del campeonato tras sufrir un fuerte accidente en las prácticas y luego se ausentó de la segunda carrera por prescripción médica.

En su regreso durante la tercera fecha tampoco logró completar la competencia, por lo que la victoria en Salta marcó un punto de recuperación tanto deportiva como anímica.

El fuerte accidente entre Yankelevich y Fernández

Uno de los momentos más impactantes de la carrera ocurrió tras un problema mecánico en el Toyota Corolla Cross de Valentín Yankelevich, que quedó cruzado en la pista. Tomás Fernández no logró evitar el impacto y terminó chocando contra la puerta lateral del vehículo.

Ambos pilotos abandonaron inmediatamente en una de las escenas más fuertes de la final del TC2000 en Salta.

La competencia estuvo marcada por numerosos inconvenientes mecánicos y solo 10 de los 16 autos pudieron completar la carrera. Además, Facundo Polakovich ni siquiera pudo tomar parte de la largada.

Cuándo vuelve el TC2000

La próxima fecha del TC2000 2026 se disputará el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás.