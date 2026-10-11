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ATENTO COLAPINTO

Fuerte crítica del jefe de Alpine tras otra carrera sin puntos en la F1: "El resultado habla por sí solo"

Tras el GP de Singapur, el director de Alpine reconoció el mal momento del equipo tras el tercer fin de semana consecutivo sin sumar puntos en la Fórmula 1.

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Tras el GP de Singapur, Alpine completó su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos en la Fórmula 1 y Steve Nielsen, su director general, reconoció los problemas del equipo. 

Franco Colapinto sufrió dos abandonos durante el fin de semana, mientras que Pierre Gasly terminó 11° tras haber clasificado en el séptimo puesto.

"El resultado habla por sí solo y lamentablemente no tenemos nada para mostrar en términos de puntos. Naturalmente, eso hace más difícil nuestro trabajo en el campeonato", expresó Nielsen.

"Lo que nos hace optimistas es que mostramos un buen ritmo y que, en general, el auto funciona bien en la mayoría de los circuitos", agregó.

Por otro lado, el jefe del equipo confirmó que trabajan en nuevas piezas para mejorar el funcionamiento de ambos monoplazas. "Necesitamos entender qué provocó que tuviéramos que detenernos dos veces en la pista este fin de semana", cerró.

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