Tensión en Alpine en la Fórmula 1: Gasly habló de Colapinto tras el choque en Azerbaiyán y lanzó una fuerte advertencia

La relación entre Pierre Gasly y Franco Colapinto volvió a quedar bajo la lupa después de un accidentado Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El francés habló sobre lo ocurrido en Bakú y dejó en claro cuál considera que es el punto fundamental para mantener una buena convivencia dentro de Alpine: el respeto entre ambos pilotos.

El episodio al que hizo referencia Gasly ocurrió durante la carrera en Azerbaiyán. Una maniobra de Colapinto terminó provocando el contacto entre los dos Alpine y dejó a ambos pilotos de la escudería francesa fuera de competencia. Lando Norris, de McLaren, también quedó involucrado en el incidente.

PIERRE, SUMAMENTE ENOJADO. La maniobra de Franco Colapinto no funcionó y el piloto argentino terminó chocando a su compañero Gasly y a Lado Norris.



%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 El piloto francés no ocultó su bronca



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Colapinto reconoció rápidamente su responsabilidad y se disculpó por lo sucedido. Gasly aceptó las disculpas, aunque no ocultó su frustración por un resultado que significó perder una importante cantidad de puntos para Alpine.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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El francés, además, todavía tenía presente lo ocurrido en la carrera anterior, disputada en Madrid. Allí se había generado otro momento de tensión entre los compañeros de equipo cuando Colapinto intentaba mantener detrás a Oscar Piastri durante las últimas vueltas y Gasly terminó interfiriendo en esa lucha.

En ese contexto, el piloto francés fue consultado por la relación que mantiene con el argentino y fue contundente al señalar cuál es la condición que considera indispensable para que puedan trabajar juntos.

"Respeto. Todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible", expresó Gasly.

El piloto de Alpine también destacó el rendimiento que había mostrado el equipo durante el fin de semana y lamentó especialmente que los dos autos no pudieran terminar en zona de puntos.

"Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos", sostuvo.

Gasly quiere dejar atrás la polémica con Colapinto

Más allá de la frustración por lo ocurrido, Gasly intentó poner la mirada en las próximas carreras y evitar que los incidentes recientes condicionen el trabajo dentro de Alpine.

El francés valoró el ritmo mostrado por el equipo y remarcó que habían conseguido mantenerse cerca de Lewis Hamilton y Lando Norris durante buena parte de la competencia. También destacó la ventaja que habían conseguido sobre el grupo intermedio.

"No fue un día ideal. Pero estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Lamentablemente, hoy perdimos puntos y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año", concluyó.

Así, después de dos episodios consecutivos que generaron tensión entre los pilotos de Alpine, Gasly buscó cerrar la polémica con un mensaje claro: el respeto será fundamental para la convivencia con Colapinto dentro de la Fórmula 1.