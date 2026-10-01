Gasly dejó atrás el choque con Colapinto en Bakú: "Ya está todo bien entre nosotros"

El enojo de Pierre Gasly por el choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán parece haber quedado atrás. Este jueves, en el Media Day previo a la próxima fecha de la Fórmula 1, el francés aseguró que "ya está todo bien" entre él y el piloto argentino.

"En el calor del momento estás con mucha adrenalina, con mucha emoción, frustración, decepción, la carrera terminada. Y sí, fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y fortalecernos como equipo. Así que sí, está todo bien", explicó en la conferencia de prensa oficial.

"Él vino a disculparse"

Gasly, de 30 años, valoró la actitud de Colapinto después de la carrera y analizó el error del pilarense, que dejó a los dos Alpine fuera de competencia y sin chances de sumar puntos. "Él vino a disculparse. Fue un error desafortunado porque, una vez que cruzas esa línea y frenas demasiado tarde, estás fuera de control, y simplemente fue desafortunado que yo fuera el auto contra el que terminó chocando", señaló.

La pelea por el quinto puesto

El abandono doble en Bakú estiró a 15 puntos la diferencia con Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Por eso, para Gasly será clave el trabajo conjunto con el argentino: "Todos nos necesitamos mutuamente para terminar en el quinto puesto este año, y nos vamos a necesitar mutuamente el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante".

El piloto nacido en Ruan se mostró optimista de cara al cierre de la temporada: "Sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo está muy claro: concentrarnos en el campeonato de constructores, trabajando como equipo lo mejor que podamos. No quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Tenemos un buen auto, un ritmo fuerte y tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en las próximas semanas".

Norris contó cómo fue su charla con Colapinto

En la misma jornada, Lando Norris reveló detalles de la conversación que mantuvo con Colapinto tras sus polémicas declaraciones posteriores a la carrera en Azerbaiyán. "Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien", contó el piloto de McLaren en diálogo con Motorsport.

El británico también explicó por qué decidió hacer pública su disculpa en las redes sociales: "No siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así. Pero, como fue algo que dije en televisión y hubo mucho ruido y cosas de fondo, pensé que era sensato mostrar que me había disculpado".

Por último, destacó la buena relación que mantiene con el argentino: "Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable. Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así, así que paso bastante tiempo con él. Pero sí, simplemente nos disculpamos mutuamente, así que nada más que eso".