Gasly habló del cruce con Colapinto y reveló las amenazas que recibió: "Es completamente inapropiado"

Los pilotos llegaron este miércoles a Bakú para disputar el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 y uno de los que habló fue Pierre Gasly. El francés palpitó el fin de semana en el exigente circuito callejero y mandó un mensaje con respecto a las amenazas que recibió luego de la última carrera en Madring.

Gasly había quedado en el ojo de la tormenta por obstaculizar a Franco Colapinto sobre el final de la carrera del GP de España, una decisión que le pudo haber costado al argentino el P7. De hecho, el oriundo de Pilar estalló por la radio contra su compañero, pero luego se los vio abrazados y el propio piloto argentino le bajó el tono a la polémica.

Los que no perdonaron a Pierre fueron los fanáticos, quienes no dudaron en enviarle mensajes negativos y amenazantes tanto al piloto francés como a sus familiares. Y fue precisamente sobre eso que se quejó Gasly este miércoles en diálogo con ‘The Race'.

"La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando afecta a miembros de mi familia. No creo que eso deba suceder", manifestó en primera instancia Gasly.

Más adelante, completó: "Puedes gustar o no gustar, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces"

Lo que dijo Franco Colapinto

Colapinto se puso del lado de su compañero y lo respaldó por lo sucedido. "Creo que mucha gente le envió mensajes. Nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito", aseguró el piloto argentino.

"Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Apuntamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo", siguió.

Por último, Franco reveló que el tema se trató internamente con un final positivo: "Hablamos en equipo y lo gestionamos juntos. Con Pierre, con Flavio, Steve, todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo al comprender lo que sucedió y cómo mejorarlo para la próxima vez. Estoy satisfecho. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo".