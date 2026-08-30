Histórico: Los Leones vencieron a Países Bajos y lograron el tercer puesto en el Mundial de Hockey 2026
Los Leones, dirigidos por Lucas Rey, vencieron por la mínima a Países Bajos y terminaron en el podio de la Copa del Mundo por segunda vez en la historia.
Los Leones hicieron historia para el hockey argentino, ya que los dirigidos por Lucas Rey superaon 2 a 1 a Países Bajos y se quedaron con la medalla de bronce en el Mundial de Hockey 2026. Repitieron la posición conseguida en la Copa del Mundo de La Haya 2014.
Cómo fue el partido entre Los Leones y Países Bajos por el Mundial 2026
El primer tiempo fue realmente parejo y lo único que se podría remarcar es la falta de peligrosidad de ambos conjuntos. Lo único sobresaliente fue un córner corto para Países Bajos a las 4 minutos de juego.
Durante el tercer cuarto, llegó lo mejor de la performance de argentina, aunque Tomás Domeche desperdició la oportunidad tras el pase de Facundo Zárate. A los pocos minutos (10), se repitió la fórmula, pero con diferente final: habilitación para que el cordobés desvíe la bocha y ponga el 1 a 0 parcial para Los Leonas.
Ya en el cuarto, los neerlandeses fueron en la búsqueda de la igualdad y lo encontraron gracias a una gran ejecución de córner corto que acabó con el tanto de Floris Middendorp.
El equipo argentino no tuvo tiempo ni para lamentar el empate parcial y fue con todo a para buscar la victoria que llegó graciias Matías Rey.