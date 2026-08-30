Histórico: Los Leones vencieron a Países Bajos y lograron el tercer puesto en el Mundial de Hockey 2026

Los Leones hicieron historia para el hockey argentino, ya que los dirigidos por Lucas Rey superaon 2 a 1 a Países Bajos y se quedaron con la medalla de bronce en el Mundial de Hockey 2026. Repitieron la posición conseguida en la Copa del Mundo de La Haya 2014.

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Argentina venció 2-1 a Países Bajos y se quedó con el tercer puesto del Mundial de hockey. %uD83C%uDFD1%uD83D%uDC4F



Además, igualaron la mejor actuación histórica de Los Leones en un Mundial, conseguida también en 2014. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDD49



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Cómo fue el partido entre Los Leones y Países Bajos por el Mundial 2026

El primer tiempo fue realmente parejo y lo único que se podría remarcar es la falta de peligrosidad de ambos conjuntos. Lo único sobresaliente fue un córner corto para Países Bajos a las 4 minutos de juego.

Durante el tercer cuarto, llegó lo mejor de la performance de argentina, aunque Tomás Domeche desperdició la oportunidad tras el pase de Facundo Zárate. A los pocos minutos (10), se repitió la fórmula, pero con diferente final: habilitación para que el cordobés desvíe la bocha y ponga el 1 a 0 parcial para Los Leonas.

Ya en el cuarto, los neerlandeses fueron en la búsqueda de la igualdad y lo encontraron gracias a una gran ejecución de córner corto que acabó con el tanto de Floris Middendorp.

El equipo argentino no tuvo tiempo ni para lamentar el empate parcial y fue con todo a para buscar la victoria que llegó graciias Matías Rey.