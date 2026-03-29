Histórico triunfo de De Tullio en Indy NXT: ganó en Barber y rompió una sequía de 22 años

Alessandro de Tullio logró su primera victoria en la Indy NXT al imponerse en la segunda carrera disputada en Barber Motorsports Park, al mando del auto número 14 del equipo AJ Foyt Racing.

Tras la frustración del sábado, el argentino se recuperó con una actuación impecable y se llevó el triunfo por apenas 0.3635 segundos sobre Max Taylor, en una definición ajustada hasta la última vuelta.

HE GETS IT DONE. Alessandro de Tullio wins from pole in @INDYNXT Race No. 2 at Barber Motorsports Park! https://t.co/wb6q1XCAXA pic.twitter.com/JDNrClabv8 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 29, 2026

El éxito también marcó un hito para la escudería dirigida por A. J. Foyt, que no ganaba en esta categoría desde 2003. De Tullio dominó la competencia de principio a fin: largó desde la pole position y lideró las 30 vueltas sin cometer errores, pese a la presión constante de su perseguidor.

Detrás, Nikita Johnson finalizó en la tercera posición y se mantiene como líder del campeonato. El top cinco lo completaron Enzo Fittipaldi y Tymek Kucharczyk, en una carrera que se desarrolló sin incidentes pero con gran intensidad en pista.

La tensión se sostuvo hasta el final, con Taylor recortando diferencias en el giro decisivo, aunque sin lograr concretar el sobrepaso.

De esta manera, De Tullio dejó atrás la decepción del sábado -cuando un toque le había impedido ganar- y también lo ocurrido en Arlington, donde había perdido la punta en la largada. "A la tercera va la vencida", resumió el argentino, que consiguió un triunfo clave para su confianza y se posiciona como protagonista de la temporada.