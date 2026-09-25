Insólito: ganó una medalla en los Juegos Suramericanos y reveló que tuvo que llevar la computadora para trabajar

La atleta argentina Guillermina Cossio, quien consiguió la medalla de plata en la prueba de relevo mixto 4×100 metros de los Juegos Suramericanos, se lamentó por la falta de apoyo y reveló que incluso tuvo que llevar la computadora para trabajar.

Al ser consultada por las condiciones en las que entrena, Cossio detalló que hay "poco apoyo, pocas instalaciones" y que, en su caso, es muy complicado porque tiene que trabajar, estudiar y entrenar.

Guillermina Cossio ganó una medalla de plata.

Además, contó: "Por ejemplo, ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante".

Por último, explicó: "Me traje la compu y por la tarde un poco me pongo. Pero mucho no puedo hacer porque no puedo estar todo el día con la compu".

Quién es Guillermina Cossio

La velocista, oriunda de Murphy (Santa Fe), integró el equipo argentino junto a Lucas Villegas, Milagros D'Amico y Tomás Mondino. Entre los cuatro registraron un tiempo de 42,22 segundos, para finalizar en el segundo lugar solo por detrás de los representantes venezolanos.

Cossio tiene 25 años y hace tiempo está radicada en Barcelona, donde compite representando a un club español mientras continúa su carrera internacional. Su recorrido reciente incluye un cuarto mejor tiempo histórico argentino en los 200 metros femeninos, marca lograda en el Campeonato de España en Málaga. En abril había sido además campeona nacional en los 200 metros llanos, con un tiempo de 24.05 segundos, en la Copa Nacional de Clubes de Mayores.



Lo que sigue para Argentina

Entre lo más destacado que se vendrá para la delegación argentina este viernes en los Juegos Suramericanos está la final de la Sub 19 en el fútbol, que a partir de las 15 se enfrentará con su par de Paraguay.