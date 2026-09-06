Joshua Duerksen hizo historia en Fórmula 2: ganó las dos carreras y su auto terminó en llamas

Joshua Duerksen cerró un fin de semana perfecto en Monza con una actuación histórica en la Fórmula 2. El piloto paraguayo de Invicta Racing volvió a ganar este domingo en la Feature Race y, después de haber conquistado la Sprint del sábado, consiguió por primera vez un doble triunfo en una misma fecha de la categoría.

%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE%uD83D%uDD25 ¡EL MOMENTO DE LA VICTORIA DE JOSHUA DUERKSEN EN MONZA!



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La victoria, sin embargo, terminó con un momento de tensión. Apenas unos metros después de recibir la bandera a cuadros, el auto de Duerksen comenzó a incendiarse y el piloto debió abandonar rápidamente el habitáculo. Noel León, quien posteriormente terminó tercero, fue quien le advirtió sobre el fuego.

Joshua's car caught fire right after finishing the race %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D Luckily Joshua got out there safely and made it to the podium celebration.



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%uD83D%uDCF8F1TV pic.twitter.com/Z6rETe2KwU September 6, 2026

Duerksen dominó la Feature Race de Fórmula 2

La carrera tuvo varios movimientos en las primeras posiciones. Duerksen tomó el liderazgo desde la primera vuelta y mantuvo una intensa pelea por la punta con su compañero de equipo, el brasileño Rafael Camara.

Las estrategias de los equipos y las paradas obligatorias en boxes cambiaron el panorama durante la competencia. Una vez completadas las detenciones, Duerksen logró recuperar el primer lugar y se encaminó hacia una victoria que terminó de confirmar su gran actuación durante todo el fin de semana.

Camara cruzó la meta en segunda posición y completó el 1-2 de Invicta Racing, mientras que Noel León, de Campos Racing, ocupó el último escalón del podio.

El auto de Joshua Duerksen terminó incendiado

La alegría por el triunfo duró apenas unos instantes antes de convertirse en un susto. Duerksen todavía estaba celebrando cuando su monoplaza comenzó a prenderse fuego después de la línea de llegada.

El paraguayo tuvo que salir rápidamente del vehículo y, una vez superado el momento de tensión, se tomó la situación con humor.

"Hubiese sido pollo frito", bromeó Duerksen al referirse al incendio que sufrió su auto después de la carrera.

La emoción de Duerksen tras hacer historia en Monza

Luego de conseguir su segunda victoria del fin de semana, el piloto de Invicta Racing destacó la importancia de lo ocurrido en uno de los circuitos más tradicionales del automovilismo mundial.

"Es una sensación increíble. Todavía no puedo creer que haya ganado ambas carreras este fin de semana en Monza; un pleno de victorias. Es algo realmente increíble", expresó.

Además, Duerksen resaltó el significado especial que tiene correr en Italia y en un escenario con tanta historia dentro del automovilismo.

"Monza es un lugar muy especial. Tiene tanta historia... Me encanta este sitio, me encanta la zona de Monza, me encanta Italia; ha sido una experiencia increíble. Es un sueño hecho realidad y estoy muy agradecido a Dios por tener esta oportunidad", agregó.

Cómo quedó el campeonato de equipos de Fórmula 2

Con los puntos obtenidos en Monza, Invicta Racing logró acercarse al líder del campeonato de equipos. Campos Racing continúa en lo más alto con 291 puntos, mientras que la escudería de Duerksen y Camara llegó a 244 unidades.

Más atrás aparecen MP Motorsport, con 184 puntos; Rodin Motorsport, con 180; y ART Grand Prix, que suma 151.

La temporada de Fórmula 2 continuará en España. La décima fecha del campeonato 2026 se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madrid, donde la categoría competirá en el nuevo circuito de la capital española.