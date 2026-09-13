Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuándo compite Argentina y la agenda de hoy

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comienzan este domingo con su primera jornada de competencia oficial, luego de la ceremonia inaugural realizada frente al Monumento a la Bandera de Rosario. La delegación argentina, integrada por 658 atletas, tendrá actividad en nueve disciplinas a lo largo del día.

La agenda de Argentina contempla competencias desde la mañana hasta la noche, con participación en aguas abiertas, boxeo, clavados, equitación, esgrima, esports, gimnasia artística, natación y vóley de playa.

Aguas abiertas

La jornada comenzará a las 9 en el Parque Lago Sur con los 10 kilómetros masculinos, donde competirán Ivo Cassini y Joaquín Moreno. Luego será el turno de Candela Giordanino y Romina Imwinkelried en la prueba femenina.

Boxeo

El boxeo argentino tendrá tres representantes desde las 15 en el Estadio Invencible Rafaela. Tatiana Flores disputará los cuartos de final de hasta 51 kg, mientras que Melanie Martínez afrontará la fase preliminar de hasta 54 kg. Además, Santiago Tulián competirá por los cuartos de final de hasta 55 kg.

Clavados

Azul Chiorazzo será la representante argentina en trampolín individual de 1 metro femenino. La competencia se desarrollará desde las 13 en el Invencible Centro Acuático Provincial.

Ecuestre

Diane Amendolara, Verónica Malberti, Fiorella Mengani, Federico De Michelis y Leonardo Godoy participarán en las pruebas individuales y por equipos de adiestramiento ecuestre. La actividad comenzará a las 12.15.

Esgrima

Valentina Cassanello competirá desde las 9 en la fase preliminar de florete individual femenino en el CAP Estadio Salvador Bonilla. La definición está prevista para las 19.

Desde las 14.30 será el turno de Juan Bacha y Pascual Di Tella en la fase preliminar de sable individual masculino. La final también se disputará a las 19.

Esports

Los deportes electrónicos tendrán una agenda cargada para los representantes argentinos. Lautaro Zuviria disputará varios encuentros de EA Sports FC 27 masculino durante la jornada, mientras que Daniela Arias hará lo propio en la rama femenina.

En VALORANT, Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Costa, Federico Riveiro Neto y Gabriel Villanueva enfrentarán a Colombia y Chile desde las 14.

También habrá presencia argentina en Assetto Corsa GT. Paola Chiaraviglio se medirá con el peruano Matías Arévalo desde las 14, mientras que Néctar Coleff tendrá sus duelos ante el venezolano Yonhatan Parra y el uruguayo Emiliano Ghigi desde las 18.

Gimnasia artística

La competencia masculina de gimnasia artística tendrá a Luca Alfieri, Ivo Chiapponi, Matías Coralizzi, Santiago Mayol, Nahuel Pardo y Daniel Villafañe.

Las clasificaciones se desarrollarán en dos subdivisiones: la primera comenzará a las 10 y la segunda a las 15.30 en el Invencible Arena.

Natación

La natación será otra de las disciplinas con mayor presencia argentina. Malena Santillán competirá en los 800 metros libres femenino desde las 9, mientras que Lucas Alba disputará la final masculina de esa distancia a las 9.10.

También participarán Laila Chain en los 200 metros medley, Iara Fernández y Catalina Dos Santos en los 100 metros libre, Guido Buscaglia y Matías Chaillou en los 100 metros libre masculino, y Macarena Ceballos y Martina Barbeito en los 100 metros pecho.

Dante Rho competirá en los 100 metros pecho masculino, mientras que Andrea Berrino y Cecilia Dieleke lo harán en los 50 metros espalda femenino. José Antonio Materano Martínez participará en los 50 metros espalda masculino.

La actividad continuará por la tarde con las finales y los relevos 4x200 metros libre. En la rama femenina competirán Laila Chain, Cecilia Dieleke y Malena Santillán, mientras que en el relevo masculino estarán Máximo Aguilar Macchion, Lucas Alba, Matías Chaillou y Thiago Pizzini Paz.

Vóley de playa

El vóley de playa también tendrá una jornada intensa para Argentina. Agostina Ghigliazza y Morena Abdala enfrentarán a Chile desde las 11, mientras que Maciel Bueno y Bautista Amieva se medirán con Venezuela a las 12.

A las 15, Brenda Churín y Belén Enríquez jugarán ante Colombia. El cierre de la jornada para la delegación argentina estará a cargo de Tomás Capogrosso y Nicolás Capogrosso, quienes enfrentarán a Ecuador desde las 17.