Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina llegó a 184 medallas y quedó segunda en el medallero

Argentina continúa como protagonista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional cerró la jornada con 184 medallas, producto de 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce, y se mantiene en el segundo lugar del medallero general, detrás de Brasil.

La jornada del martes 22 de septiembre volvió a ser positiva para el equipo argentino, que sumó dos medallas doradas, dos plateadas y cinco de bronce. Los principales festejos llegaron desde el hockey sobre césped, con los títulos de Los Leones y Las Leonas.

Los Leones y Las Leonas, campeones en Santa Fe

La selección argentina masculina de hockey sobre césped volvió a subirse a lo más alto del podio. Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile en la final y conquistaron su quinto título continental en los Juegos Suramericanos.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Vivaldi logró imponerse gracias a los goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, para quedarse con una nueva medalla de oro.

También hubo celebración en el hockey femenino. Las Leonas golearon 5-0 a Chile en la final y recuperaron el título que habían perdido en 2022, cuando justamente el seleccionado chileno se había quedado con el oro.

Los tantos argentinos fueron convertidos por Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton, en dos oportunidades. Con esta consagración, el seleccionado femenino alcanzó su cuarta medalla dorada en la historia de los Juegos Suramericanos desde su primera participación en 2006.

Los otros resultados destacados de la jornada

La cosecha argentina del 22 de septiembre también incluyó dos medallas de plata y cinco de bronce, que se sumaron a los dos oros conseguidos en hockey sobre césped.

De esta manera, la delegación nacional amplió su producción y llegó a las 184 preseas en el certamen, con 48 títulos, 51 segundos puestos y 85 terceros lugares.

Así fue la jornada del 20 de septiembre

Dos días antes, Argentina había tenido otra jornada de grandes resultados. Alexis Eberhardt consiguió la medalla de oro en tiro, en la prueba de rifle 50 metros tres posiciones, mientras que Lucía Falasca se consagró en vela ILCA 6.

En wakeboard hubo una doble celebración. Eugenia de Armas se quedó con el oro femenino con una puntuación de 90,33, mientras que Ulf Ditsch hizo lo propio en la competencia masculina.

La disciplina de esquí náutico también aportó una medalla dorada gracias a Tobías Giorgis, ganador en la prueba de salto.

En los deportes colectivos, el festejo más importante llegó de la mano de La Garra. El seleccionado argentino femenino de handball empató 25-25 con Paraguay en la última fecha y se consagró campeón de los Juegos Suramericanos.

Además, Fernanda Russo volvió a conquistar el oro en la prueba de 10 metros rifle de aire y alcanzó así el tricampeonato en la competencia.

Los resultados del 17 de septiembre

La delegación argentina también había tenido una importante cosecha de medallas el 17 de septiembre.

En remo, el equipo femenino de cuatro remos largos sin timonel consiguió la medalla de plata, mientras que el conjunto masculino obtuvo otra presea plateada en ocho remos largos con timonel.

El ciclismo BMX Racing aportó una nueva plata gracias a Gonzalo Molina, mientras que Lucas Hecker terminó segundo en bochas, en la modalidad de vuelo individual.

El pentatlón moderno femenino también sumó una medalla de plata para Argentina.

En cuanto a los terceros puestos, Argentina consiguió preseas en remo, esgrima y boxeo. Delfina Aranciba obtuvo el bronce en la categoría de 57 kilogramos, mientras que Mateo Tavarone completó el podio masculino en los 70 kilogramos.

Los oros del 16 de septiembre

Un día antes, el 16 de septiembre, Santino Basadella volvió a quedarse con el oro en SUP masculino, luego de haber conseguido previamente otro título en la disciplina.

En pentatlón moderno femenino, la campeona fue Catalina Serio, de apenas 16 años, mientras que Juliette Duhaime también consiguió otra medalla dorada en SUP femenino.

La cosecha continuó con Mara Kucharski, ganadora en tiro deportivo, y el equipo masculino de esgrima sable, que se consagró campeón.

La gimnasia artística aportó otra presea dorada mediante Julieta Lucas, vencedora en suelo. Argentina también alcanzó el primer puesto en Esports Valorant, con el equipo masculino.

Los títulos argentinos del 15 de septiembre

El 15 de septiembre había comenzado con otro oro para Argentina. Mateo Kalejman se impuso en ciclismo de ruta contrarreloj individual, mientras que Juliette Duhaime y Santino Basadella ganaron las pruebas de SUP sprint femenino y masculino, respectivamente.

En patinaje artístico libre, el campeón fue Juan Segundo Rodríguez. Además, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez obtuvieron el oro en la prueba mixta de rifle de aire.

Benjamín Gader sumó otra medalla dorada en patinaje de velocidad, mientras que Emilia Acosta y Julieta Lucas se consagraron en las pruebas de salto y barras asimétricas de gimnasia artística.

La natación también tuvo protagonistas argentinos. Malena Santillán rompió el récord del campeonato en los 200 metros espalda, con un tiempo de 2:10.99, mientras que Macarena Ceballos consiguió el oro en los 50 metros pecho.

Así comenzó el camino argentino en Santa Fe

Las primeras jornadas de los Juegos Suramericanos también dejaron varios resultados destacados para la delegación nacional.

Pascual Di Tella consiguió uno de los primeros oros argentinos al ganar el sable individual masculino. En la final derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero, mientras que Juan Bacha obtuvo la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho y Cecilia Dieleke compartió el primer lugar en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros. Ambas registraron 28.38 segundos.

La delegación también consiguió una medalla de plata con Martina Barbeito, en los 100 metros pecho.

Los relevos 4x200 metros libre aportaron dos bronces, uno en la rama femenina y otro en la masculina. El equipo femenino estuvo compuesto por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, mientras que el masculino estuvo integrado por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

Además, Lucas Alba obtuvo el bronce en los 800 metros libres, mientras que el equipo masculino de gimnasia artística y Romina Imwinkelried, en los 10 kilómetros de aguas abiertas, también subieron al tercer escalón del podio.

El medallero de Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Con las últimas medallas obtenidas, Argentina acumula 184 preseas: 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce, y ocupa el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil.

Los oros argentinos se reparten entre disciplinas como gimnasia artística, patinaje artístico, ciclismo, esports, esgrima, natación, pentatlón moderno, tiro deportivo, SUP, vela, wakeboard, esquí náutico, balonmano, lucha grecorromana, rugby 7 y hockey sobre césped.

Las 51 medallas de plata fueron conseguidas en gimnasia artística, patinaje artístico, bochas, boxeo, ciclismo BMX y pista, equitación, esports, esgrima, pentatlón moderno, remo, navegación, tiro, patinaje de velocidad, SUP, natación, pesas, voleibol y esquí acuático.

En tanto, las 85 medallas de bronce llegaron desde gimnasia artística, patinaje artístico, bochas, boxeo, ciclismo, esports, esgrima, golf, judo, aguas abiertas, gimnasia rítmica, remo, navegación, tiro, SUP, natación, triatlón, esquí acuático y lucha.

Argentina continúa así con una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con 184 medallas acumuladas y el segundo lugar del medallero general.