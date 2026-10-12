La dura advertencia de Marcelo Culotta sobre San Lorenzo sobre la convocatoria de acreedores

La severa tormenta económica e institucional que atraviesa San Lorenzo de Almagro sumó un capítulo crucial. En un escenario marcado por cuentas embargadas, reclamos salariales e innumerables juicios, Marcelo Culotta rompió el silencio y reconoció abiertamente que el club analiza pedir la convocatoria de acreedores como mecanismo para esquivar un eventual proceso de quiebra.

El recurso judicial busca congelar deudas y abrir una instancia de negociación supervisada para reestructurar el pasivo de la institución de Boedo. Sin embargo, la sola mención de esta alternativa encendió las alarmas entre los socios y simpatizantes.

"Es una posibilidad": las definiciones del presidente de San Lorenzo

Durante una entrevista brindada a DSports Radio, el máximo directivo azulgrana fue contundente respecto al rumbo que podría tomar la comisión directiva en el corto plazo.

"Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo", confirmó Culotta. Y dejó en claro la postura que llevarán a los estamentos institucionales: "Plantearemos lo que creemos que es mejor en la Asamblea de Socios y ellos lo tendrán que entender".

El dirigente remarcó la magnitud del bache financiero y advirtió que la recuperación no llegará por vías milagrosas: "El pasivo es muy grande. Esto hay que planificarlo y transparentarlo, no se trata de que venga alguien con un bolso de 10 millones de dólares para darle a San Lorenzo".

Reducción drástica del plantel y el pago a empleados

En el plano estrictamente deportivo, Culotta detalló la política de austeridad implementada desde su llegada y adelantó un desarme profundo en la plantilla a partir de diciembre.

Austeridad en el mercado: "Recibimos un club con 61 profesionales y realizamos un mercado de pases en el que solo pagamos por Arboleda" , puntualizó.

Salidas masivas a fin de año: "En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir entre un 40 o 50% el pasivo del club".

Respecto al atraso salarial que afecta a los trabajadores de la institución, el presidente asumió el compromiso de regularizar la situación