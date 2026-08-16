La Fórmula 1 anunció a ocho pilotos para la temporada 2027: cuáles son las butacas disponibles

La Fórmula 1 publicó el mapa de pilotos para la temporada 2027 y todavía quedan 14 butacas por definir. Pierre Gasly ya tiene contrato con Alpine, mientras que la continuidad de Franco Colapinto aún no fue confirmada oficialmente, aunque su renovación estaría encaminada.

A menos de una semana del Gran Premio de Países Bajos, la F1 difundió el mapa de pilotos para la temporada 2027 y dejó en evidencia que todavía hay varias incógnitas por resolver. Por ahora, solo ocho pilotos fueron confirmados oficialmente por sus respectivas escuderías, entre ellos Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine.

Los pilotos que fueron confirmados por sus equipos para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

En total, 14 butacas continúan disponibles para la próxima temporada, aunque en varios casos la falta de confirmación responde exclusivamente a cuestiones contractuales que podrían resolverse durante las próximas semanas.

Los únicos tres equipos que, por el momento, tienen definida su dupla para 2027 son Ferrari, McLaren y Cadillac. En cambio, Mercedes, Racing Bulls, Audi, Williams, Haas y Aston Martin todavía no oficializaron a ninguno de sus dos pilotos para el próximo campeonato.

Qué pasa con Franco Colapinto en Alpine

Uno de los casos que más atención genera es el de Franco Colapinto, quien todavía no tiene asegurado oficialmente su lugar en Alpine para la temporada 2027. Sin embargo, todo indica que el escenario es favorable para el piloto argentino.

Según un análisis publicado por Motorsport, Colapinto ganó confianza y logró consolidarse con mayor regularidad en la zona media de la parrilla, algo que redujo las dudas sobre su futuro a largo plazo en la Fórmula 1.

Además, según informó Infobae, la renovación de Colapinto con Alpine estaría muy encaminada y podría ser anunciada después del Gran Premio de Países Bajos. La carrera en Zandvoort se disputará el domingo 23 de agosto desde las 10 de la mañana, hora argentina.

Por ahora, Alpine solo tiene confirmado oficialmente a Gasly para 2027. La eventual continuidad de Colapinto sería, por lo tanto, una de las noticias más importantes de la próxima etapa de la denominada Silly Season.

El buen momento de Colapinto

La evolución del piloto argentino también juega a favor de su continuidad. A falta de varias carreras para finalizar la temporada, Colapinto sumó 19 puntos después de 12 Grandes Premios, con un rendimiento que mostró una mejora notable respecto de sus registros del año anterior.

El desempeño al volante del A526 le permitió ganar protagonismo dentro de Alpine y, especialmente, alejar las dudas que existían sobre su futuro en la máxima categoría.

La Silly Season y los contratos para 2027

La publicación del mapa de pilotos no fue casual. La Fórmula 1 atraviesa el período conocido como Silly Season, una etapa en la que aumentan los rumores, negociaciones y anuncios relacionados con el futuro de los pilotos.

Entre los nombres que ya cuentan con contratos multianuales aparecen Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Pierre Gasly y Max Verstappen, por su parte, tienen vínculo confirmado hasta 2028.

Con todavía 14 asientos por definir, las próximas semanas serán determinantes para comenzar a completar la grilla de la Fórmula 1 para 2027. Y entre las decisiones más esperadas estará la de Alpine, que podría resolver próximamente el futuro de Franco Colapinto.