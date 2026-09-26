Cambiaron cruelmente la sanción a Franco Colapinto tras el desastre que provocó en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto cometió uno de esos errores que lo marcará fuerte, cuando a 15 vueltas para el final del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Baku, quiso ganar terrerno en una curva, pero bloqueó el freno y se llevó puesto a su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien a la vez impactó con el McLaren de Lando Norris.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Obviamente que la acción del argentino, más allá del pedido de disculpas post carrera, provocó la furia de Gasly quien aún así fue bastante medido en sus declaraciones. El que no se aguantó nada y puso el grito en el cielo fue Norris, quien declaró que "hay algunos pilotos que simplemente no deberían estar en la Fórmula 1".

%uD83D%uDCA5 RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



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Una de las cuestiones que le preocupaban a Flavio Briatore, quien también tuvo un exabrupto al momento del choque, era lo que podía pasar con Franco Colapinto, quien finalmente recibió una penalización de 10 segundos que deberá cumplir en el Gran Premio de Bahreín, Malasia, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang. Pero en las últimas horas eso cambió, y la penalidad es de cinco posiciones.

El comunicado por la sanción a Colapinto.

Todavía resta si habrá alguna revisión más de las acciones del oriundo de Pilar, quien podría tener algún tipo de inconveniente con su Superlicencia.

El fixture completo del Gran Premio de Bahreín de Fórmula 1

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30 horas

Prácticas Libres 2: 5:00 horas

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30 horas

Clasificación: 5:00 horas

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00 horas

¿Por dónde se podrá ver la actividad de la F1 en Malasia

Toda la actividad del GP de Bahrein en Malasia será transmitida en vivo a través de la señal de Disney+ Premium.



