Cambiaron cruelmente la sanción a Franco Colapinto tras el desastre que provocó en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1
Franco Colapinto recibió una penalización por su choque con Pierre Gasly que también eliminó a Lando Norris en Bakú, pero lo cumplirá la semana que viene en Sepang.
Franco Colapinto cometió uno de esos errores que lo marcará fuerte, cuando a 15 vueltas para el final del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Baku, quiso ganar terrerno en una curva, pero bloqueó el freno y se llevó puesto a su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien a la vez impactó con el McLaren de Lando Norris.
Obviamente que la acción del argentino, más allá del pedido de disculpas post carrera, provocó la furia de Gasly quien aún así fue bastante medido en sus declaraciones. El que no se aguantó nada y puso el grito en el cielo fue Norris, quien declaró que "hay algunos pilotos que simplemente no deberían estar en la Fórmula 1".
Una de las cuestiones que le preocupaban a Flavio Briatore, quien también tuvo un exabrupto al momento del choque, era lo que podía pasar con Franco Colapinto, quien finalmente recibió una penalización de 10 segundos que deberá cumplir en el Gran Premio de Bahreín, Malasia, que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang. Pero en las últimas horas eso cambió, y la penalidad es de cinco posiciones.
Todavía resta si habrá alguna revisión más de las acciones del oriundo de Pilar, quien podría tener algún tipo de inconveniente con su Superlicencia.
El fixture completo del Gran Premio de Bahreín de Fórmula 1
Viernes 2 de octubre
- Prácticas Libres 1: 1:30 horas
- Prácticas Libres 2: 5:00 horas
Sábado 3 de octubre
- Prácticas Libres 3: 1:30 horas
- Clasificación: 5:00 horas
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00 horas
¿Por dónde se podrá ver la actividad de la F1 en Malasia
Toda la actividad del GP de Bahrein en Malasia será transmitida en vivo a través de la señal de Disney+ Premium.